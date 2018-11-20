В Україні оголошено штормове попередження

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КИЇВ. 20 листопада. УНН. Упродовж вівторка, 20 листопада, у більшій частині України передбачається суттєве погіршення погодних умов. Про це повідомляє УНН з посиланням на Укргідрометцентр.

“Увага! Попередження про погіршення погодних умов по Україні. 20 листопада на півдні та сході країни подекуди пориви вітру 15-20 м/с; вночі у центральних, південних областях та на Донеччині місцями сильний мокрий сніг та дощ, налипання мокрого снігу, ожеледь; на дорогах країни подекуди ожеледиця”, — йдеться у штормовому повідомленні.

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Також 20 листопада у 13 областях України випав сніг. Складні погодні умови утворились у Вінницькій, Кіровоградській, Черкаській, Київській, Закарпатській, Полтавській, Хмельницькій, Чернівецькій, Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Миколаївській та Одеській областях. Середня висота снігового покриву в областях, де випав сніг, — від 3 до 15 см.

Варто зазначити, що сьогодні у 22 областях України пройде протест “євробляхерів”.

Також згадаємо, що найбільші холоди цього місяця, згідно із прогнозами синоптиків, очікуються з 30 листопада по 2 грудня. Перший сніг в Україні випав 14 листопада. З цього часу на дорогах країни спостерігається ожеледиця. З цього приводу Укравтодор зробив попередження водіям.

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