У низці областей України випало до 15 см снігу
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. У ніч на вівторок у 13 областях України сніжило, середня висота снігового покриву в областях, де випав сніг, - від 3 до 15 см. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Укравтодору.
"Станом на ранок 20 листопада 2018 року в нічний час було різке ускладнення погодних умов: у Вінницькій, Кіровоградській, Черкаській - мокрий сильний сніг, Київській, Закарпатській, Полтавській, Хмельницькій, Чернівецькій, Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Миколаївській та Одеській областях місцями мокрий сніг. Середня висота снігового покриву в областях, де випав сніг, - від 3 до 15 см", - повідомили у відомстві.
Температура повітря на більшій території України коливається від +2° до -4°С.
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"Проїзд на дорогах державного значення забезпечено. Стан покриття на дорогах державного значення в Вінницькій, Кіровоградській, Черкаській, Київській, Хмельницькій, Чернівецькій, та Одеській областях місцями засніжений, в західних областях місцями мокре", - додали в Укравтодорі.
Дорожні підприємства, як повідомляється, працюють у цілодобовому режимі.
Нагадаємо, негода залишила без світла 60 міст і сіл в Україні.