В ряде областей Украины выпало до 15 см снега
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. В ночь на вторник в 13 областях Украины снежило, средняя высота снежного покрова в областях, где выпал снег, - от 3 до 15 см. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Укравтодора.
"По состоянию на утро 20 ноября 2018 года в ночное время было резкое осложнение погодных условий: в Винницкой, Кировоградской, Черкасской - мокрый сильный снег, Киевской, Закарпатской, Полтавской, Хмельницкой, Черновицкой, Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Николаевской и Одесской областях местами мокрый снег. Средняя высота снежного покрова в областях, где выпал снег, - от 3 до 15 см", - сообщили в ведомстве.
Температура воздуха на большей территории Украины колеблется от +2° до -4°С.
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"Проезд на дорогах государственного значения обеспечен. Состояние покрытия на дорогах государственного значения в Винницкой, Кировоградской, Черкасской, Киевской, Хмельницкой, Черновицкой и Одесской областях местами заснеженное, в западных областях местами мокрое", - добавили в Укравтодоре.
Дорожные предприятия, как сообщается, работают в круглосуточном режиме.
Напомним, непогода оставила без света 60 городов и сел в Украине.