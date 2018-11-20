В Украине объявлено штормовое предупреждение
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. В течение вторника, 20 ноября, в большей части Украины предусматривается существенное ухудшение погодных условий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.
“Внимание! Предупреждение об ухудшении погодных условий по Украине. 20 ноября на юге и востоке страны местами порывы ветра 15-20 м/с; ночью в центральных, южных областях и в Донецкой области местами сильный мокрый снег и дождь, налипание мокрого снега, гололед; на дорогах страны местами гололедица”, - говорится в штормовом сообщении.
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Также 20 ноября в 13 областях Украины выпал снег. Сложные погодные условия образовались в Винницкой, Кировоградской, Черкасской, Киевской, Закарпатской, Полтавской, Хмельницкой, Черновицкой, Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Николаевской и Одесской областях. Средняя высота снежного покрова в областях, где выпал снег, — от 3 до 15 см.
Стоит отметить, что сегодня в 22 областях Украины пройдет протест “евробляхеров”.
Также вспомним, что самые сильные холода в этом месяце, по прогнозам синоптиков, ожидаются с 30 ноября по 2 декабря. Первый снег в Украине выпал 14 ноября. С этого времени на дорогах страны наблюдается гололедица. По этому поводу Укравтодор сделал предупреждение водителям.