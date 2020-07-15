В Україні невиліковним гепатитом В інфіковано втричі більше людей, ніж гепатитом С

При цьому спадає динаміка інфікування. Якщо у травні 2019 з гепатитом В було виявлено 102 особи, то у травні цього року - 56. Водночас інфікованих гепатитом С у травні 2019 року було 36 осіб, у травні цього року – 19, що ймовірно може бути пов'язано з низькою частотою звернень населення для первинної діагностики (скринінгу).

Відзначимо, що у 80% випадків гепатит С може бути безсимптомним протягом тривалого часу.

Раніше УНН повідомляв, що гепатит В не виліковується. Є вакцина, але в Україні вакцинація занадто низька. Станом на травень 2020 року від гепатиту В було провакциновано всього 60 тис. дітей до року, а це лише близько 20% від плану.

Водночас гепатит С лікується, досить швидко і майже зі 100% вірогідністю успіху. Головне, кажуть фахівці, своєчасно діагностувати та скористатися якісними препаратами.

"Шанси виліковування 100%. Гепатит С лікується противірусними препаратами, це: Софосбувір, Софосбувір в комбінації з Ледіпасвіром і Софосбувір в комбінації з Даклатасвіром. Це три основні комбінації для лікування гепатиту С. Курс лікування найчастіше становить 3 місяці", - повідомив глава представництва компанії HETERO LABS LIMITED Раджендра Саілеш Прасад.

Ця компанія - перша в Україні, чиї препарати проти гепатиту В і С пройшли офіційну державну реєстрацію.

Нещодавно вони також представили свою соціальну ініціативу – спеціалізований сайт (тут https://gepatit.net.ua/)​ про вірусні гепатити В і С. На цьому сайті можна знайти необхідну інформацію, аж до адрес клінік (як приватних, так і державних) і контактів фахівців, які діагностують і лікують гепатити В і С.