В Украине неизлечимым гепатитом В инфицировано втрое больше людей, чем гепатитом С

При этом спадает динамика инфицирования. Если в мае 2019 года с гепатитом В было обнаружено 102 человека, то в мае этого года - 56. Вместе с тем инфицированных гепатитом С в мае 2019 года было 36 человек, в мае этого года - 19, что предположительно может быть связано с низкой частотой обращений населения для первичной диагностики (скрининга).

Отметим, что в 80% случаев гепатит С может быть бессимптомным в течение длительного времени.

Ранее УНН сообщал, что гепатит В не излечивается. Есть вакцина, но в Украине вакцинация слишком низкая. По состоянию на май 2020 года от гепатита В было провакцинировано всего 60 тыс. детей до года, а это лишь около 20% от плана.

В то же время гепатит С лечится, довольно быстро и почти со 100% вероятностью успеха. Главное, говорят специалисты, своевременно диагностировать и воспользоваться качественными препаратами.

"Шансы излечения 100%. Гепатит С лечится противовирусными препаратами, это: Софосбувир, Софосбувир в комбинации с Ледипасвиром и Софосбувир в комбинации с Даклатасвиром. Это три основных комбинации для лечения гепатита С. Курс лечения чаще всего составляет 3 месяца", - сообщил глава представительства компании HETERO LABS LIMITED Раджендра Саилеш Прасад.

Эта компания - первая в Украине, чьи препараты против гепатита В и С прошли официальную государственную регистрацию.

Недавно они также представили свою социальную инициативу - специализированный сайт (здесь https://gepatit.net.ua/) о вирусных гепатитах В и С. На этом сайте можно найти необходимую информацию, вплоть до адресов клиник (как частных, так и государственных) и контактов специалистов, которые диагностируют и лечат гепатиты В и С.