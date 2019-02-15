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В Україні на вихідні очікується до 13 градусів тепла

В Україні на вихідні очікується до 13 градусів тепла

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 лютого. УНН. На вихідних, 16 та 17 лютого, в Україні очікується тепла, суха та сонячна погода. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.

"У суботу, 16 лютого буде похмуро, на півночі та сході України вдень буде від 1 до 4 градусів тепла, вночі – це 0 до 4 градусів морозу. На півдні та заході України вдень буде від 4 до 8 градусів тепла, вночі від 0 до 2 градусів морозу. У центрі України вдень прогнозується від 2 до 5 градусів тепла, вночі від 0 до 2 градусів тепла", - за даними Укргідрометцентру.

У неділю, 17 лютого буде хмарно з проясненнями, на півночі та сході України вдень буде від 4 до 7 градусів тепла, вночі – це 0 до 2 градусів морозу. На півдні та заході України вдень буде від 8 до 13 градусів тепла, вночі від 0 до 2 градусі тепла. У центрі України вдень прогнозується від 5 до 7 градусів тепла, вночі від 0 до 2 градусів тепла.

Нагадаємо, за 13 та 14 лютого 2019 року в Києві від ожеледиці травмувалось 75 киян, з них 63 дорослих та 12 дітей.

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