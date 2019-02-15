В Україні на вихідні очікується до 13 градусів тепла

"У суботу, 16 лютого буде похмуро, на півночі та сході України вдень буде від 1 до 4 градусів тепла, вночі – це 0 до 4 градусів морозу. На півдні та заході України вдень буде від 4 до 8 градусів тепла, вночі від 0 до 2 градусів морозу. У центрі України вдень прогнозується від 2 до 5 градусів тепла, вночі від 0 до 2 градусів тепла", - за даними Укргідрометцентру.

У неділю, 17 лютого буде хмарно з проясненнями, на півночі та сході України вдень буде від 4 до 7 градусів тепла, вночі – це 0 до 2 градусів морозу. На півдні та заході України вдень буде від 8 до 13 градусів тепла, вночі від 0 до 2 градусі тепла. У центрі України вдень прогнозується від 5 до 7 градусів тепла, вночі від 0 до 2 градусів тепла.

Нагадаємо, за 13 та 14 лютого 2019 року в Києві від ожеледиці травмувалось 75 киян, з них 63 дорослих та 12 дітей.