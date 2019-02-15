В Украине на выходные ожидается до 13 градусов тепла

"В субботу, 16 февраля будет пасмурно, на севере и востоке Украины днем будет от 1 до 4 градусов тепла, ночью - это 0 до 4 градусов мороза. На юге и западе Украины днем будет от 4 до 8 градусов тепла, ночью от 0 до 2 градусов мороза. В центре Украины днем прогнозируется от 2 до 5 градусов тепла, ночью от 0 до 2 градусов тепла", - по данным Укргидрометцентра.

В воскресенье, 17 февраля будет облачно с прояснениями, на севере и востоке Украины днем будет от 4 до 7 градусов тепла, ночью - это 0 до 2 градусов мороза. На юге и западе Украины днем будет от 8 до 13 градусов тепла, ночью от 0 до 2 градусов тепла. В центре Украины днем прогнозируется от 5 до 7 градусов тепла, ночью от 0 до 2 градусов тепла.

Напомним, за 13 и 14 февраля 2019 в Киеве от гололеда травмировались 75 киевлян, из них 63 взрослых и 12 детей.