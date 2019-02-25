В Україні на 15% зменшилася захворюваність на кір

КИЇВ. 25 лютого. УНН. Минулого тижня захворюваність на кір в Україні зменшилась на 15% - до 2751 особи - у порівнянні з кількістю хворих тижнем раніше. Про це УНН повідомляє з посиланням на оприлюднені у понеділок дані Міністерства охорони здоров'я України.