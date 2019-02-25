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В Україні на 15% зменшилася захворюваність на кір

В Україні на 15% зменшилася захворюваність на кір

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 лютого. УНН. Минулого тижня захворюваність на кір в Україні зменшилась на 15% - до 2751 особи - у порівнянні з кількістю хворих тижнем раніше. Про це УНН повідомляє з посиланням на оприлюднені у понеділок дані Міністерства охорони здоров'я України.

"За оперативними даними Центру громадського здоров’я МОЗ України, протягом 8-го тижня 2019 року на кір захворіла 2751 людина - 1 313 дорослих та 1 438 дітей. Це на 15,7% менше у порівнянні з показниками попереднього тижня (8-16 лютого)", - повідомили у МОЗ.

Загалом із 28 грудня 2018 року до 22 лютого 2019 року на кір в Україні захворіло 24 042 людини - 10 588 дорослих та 13 454 дитини.

Найвищі показники захворюваності у:

  • Львівській області (загалом 3 741 людина: 1 237 дорослих та 2 504 дитини),
  • Вінницькій області (2 136: 930 дорослих та 1 206 дітей),
  • Рівненській області (2 109: 726 дорослих та 1 383 дитини),
  • Хмельницькій області (1 779: 960 дорослих та 819 дітей),
  • у Києві (2 083 людини: 1 179 дорослих та 904 дитини).

Вказано, що українці активно вакцинуються проти кору: з початку цього року в регіонах України використано 187 984 дози вакцини проти кору, паротиту і краснухи, понад 60 000 з них — лише за перший тиждень лютого.

Щоби зупинити поширення кору, у Львівській області триває спецоперація для підвищення рівня імунізації дітей віком від 6 до 18 років. З 1 по 22 лютого пропущені щеплення отримали уже 14 545 школярів. Пізніше будуть охоплені інші області України. Подібні заходи уже зараз проводяться у Вінниці - вони ініційовані місцевою владою.

"Усі регіони забезпечені вакцинами КПК (проти кору, паротиту і краснухи) виробництва Бельгії та США: загалом станом на 14 лютого наявні понад мільйон доз", - вказали у МОЗ.

Нагадаємо, від кору цього року померли уже дев'ять українців.

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