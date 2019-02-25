Від кору цього року померли уже дев'ять українців

КИЇВ. 25 лютого. УНН. З початку поточного року в Україні внаслідок кору померли уже дев'ять людей, зокрема, двоє дітей. Про це УНН повідомляє з посиланням на оприлюднені у понеділок дані Міністерства охорони здоров'я України.