Від кору цього року померли уже дев'ять українців
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. З початку поточного року в Україні внаслідок кору померли уже дев'ять людей, зокрема, двоє дітей. Про це УНН повідомляє з посиланням на оприлюднені у понеділок дані Міністерства охорони здоров'я України.
"За звітний (8-й) тиждень (2019 року - ред.) у Києві від ускладнень кору померла 57-річна жінка. Загалом цього року померло вже дев’ять людей, серед яких дві дитини", - повідомили у МОЗ.
З початку спалаху, як зазначається, кір забрав 30 життів.
Нагадаємо, на кір з 28 грудня 2018 року до 22 лютого цього року в Україні захворіли 24 тисячі 42 людини.
Додамо, специфічного лікування від кору не існує - запобігти захворюванню може лише вакцинація.