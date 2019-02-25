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Від кору цього року померли уже дев'ять українців

Від кору цього року померли уже дев'ять українців

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 лютого. УНН. З початку поточного року в Україні внаслідок кору померли уже дев'ять людей, зокрема, двоє дітей. Про це УНН повідомляє з посиланням на оприлюднені у понеділок дані Міністерства охорони здоров'я України.

"За звітний (8-й) тиждень (2019 року - ред.) у Києві від ускладнень кору померла 57-річна жінка. Загалом цього року померло вже дев’ять людей, серед яких дві дитини", - повідомили у МОЗ.

З початку спалаху, як зазначається, кір забрав 30 життів.

Нагадаємо, на кір з 28 грудня 2018 року до 22 лютого цього року в Україні захворіли 24 тисячі 42 людини.

Додамо, специфічного лікування від кору не існує - запобігти захворюванню може лише вакцинація.

Українські Національні Новини

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