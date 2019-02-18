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У Києві від кору померла жінка

У Києві від кору померла жінка

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 лютого. УНН. У Києві у суботу в Олександрівській лікарні від кору померла 57-річна жінка. Про це в коментарі журналісту УНН повідомила керівник прес-служби Департаменту охорони здоров'я КМДА Наталя Вишневська.

"Так, від ускладнень, пневмонія почалася", - відповіла Вишневська на питання, чи була зафіксована смерть жінки від кору в Олександрівській лікарні.

За словами Вишневської, жінка вже потрапила у лікарню з ускладненнями.

Як повідомляв УНН, ще понад три тисячі українців захворіли на кір.

Загалом із 28 грудня 2018 р. до 8 лютого 2019 р. на кір в Україні захворіло 21 355 людей — 9 304 дорослих та 12 051 дитини. Найвищі показники захворюваності — у Львівській (загалом 3 446 людини: 1 152 дорослих та 2 294 дитини), Рівненській (1 927: 661 дорослих та 1 266 дітей), Вінницькій (1 901: 826 дорослих та 1 075 дітей), Хмельницькій (1 542: 834 дорослих та 708 дітей) областях і м. Київ (1 791 людей: 1 007 дорослих та 784 дитини).

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