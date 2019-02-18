В Киеве от кори умерла женщина

"Да, от осложнений, пневмония началась", - ответила Вишневская на вопрос, была ли зафиксирована смерть женщины от кори в Александровской больнице.



По словам Вишневской, женщина уже попала в больницу с осложнениями.



Как сообщал УНН, еще более три тысячи украинцев заболели корью.



Всего с 28 декабря 2018 до 8 февраля 2019 корью в Украине заболело 21355 человек - 9304 взрослых и 12051 ребенка. Самые высокие показатели заболеваемости - во Львовской (всего 3446 человека: 1152 взрослых и 2294 ребенка), Ровенской (1927: 661 взрослых и 1266 детей), Винницкой (1901: 826 взрослых и 1075 детей), Хмельницкой (1 542: 834 взрослых и 708 детей) областях и г. Киев (1791 человек: 1007 взрослых и 784 ребенка).