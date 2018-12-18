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В Україні готують гуманне рішення щодо диких тварин

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. Міністерство екології та природних ресурсів України ініціює прийняття закону про заборону на використання диких тварин у цирках. Про це повідомив міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак на своїй сторінці у Facebook, передає УНН. 

В Україні готують гуманне рішення щодо диких тварин

“Мінприроди ініціює заборону на використання диких тварин у цирках та введення адміністративної відповідальності за такі дії. Відповідні норми містяться у проекті Закону, який ми подали на розгляд КМУ”, — написав Семерак.

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Він зазначив, що проект розроблений Мінприроди та підтриманий Міністерством культури.

“Дякую за сприяння зоозахисникам та зоозахисним організаціям. Сподіваємося на швидкий розгляд та результативне голосування у Верховній раді України”, — додав Семерак.

Нагадаємо, 28 січня поточного року у Львові пройшла акція зоозахисників проти використання диких тварин у цирках.

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Як повідомляв УНН, у американському штаті Нью-Джерсі заборонили використовувати диких та екзотичних тварин у циркових виставах. 

20 листопада Рада провалила заборону масової евтаназії безпритульних тварин. Крім того, депутати відмовились посилювати покарання за жорстоке поводження з тваринами.

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