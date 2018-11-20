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Рада провалила заборону масової евтаназії безпритульних тварин – нардеп

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 листопада. УНН. Законопроект 6598 щодо посилення відповідальності за жорстоке поводження з тваринами, зокрема безпритульними, передбачав заборону евтаназії, як масовий підхід для вирішення цього питання. Про це кореспонденту УНН заявив народний депутат України, співавтор законопроекту 6598 Роман Семенуха.

“Ключовий момент законопроекту — заборона евтаназії, як масовий підхід. Вона мала б застосовуватись тільки тоді, коли тварина захворіла, і виходом є умертвіння. В усіх інших випадках передбачалось запровадити масову стерилізацію. Це б дало поштовх для змін і підходів комунальних підприємств (до проблеми безпритульних тварин — ред.)”, — підкреслив Семенуха.

Крім того, відповідаючи на питання, чому цей законопроект провалився під час голосування у першому читанні, нардеп заявив, що причиною стала норма “про заборону притравки”.

“Тобто заборона використовувати тварин у якості притравки — це на полюванні, у вольєрах та інше. Через те, що сьогодні серед депутатів є багато людей, які зацікавлені у цьому, на жаль, документ не пройшов”, — додав нардеп.

Також, парламентар не виключив, що подібний законопроект знову буде внесено до Верховної Ради України.

Додамо, що документом передбачалось посилити відповідальність за жорстоке поводження з безпритульними тваринами.

Нагадаємо, Верховна Рада не підтримала у першому читанні проект закону № 6598 про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо імплементації положень міжнародних угод і директив ЄС у сфері охорони тваринного і рослинного світу.

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