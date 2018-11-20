Рада провалила запрет массовой эвтаназии бездомных животных - нардеп
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Законопроект 6598 об усилении ответственности за жестокое обращение с животными, в частности беспризорными, предусматривал запрет эвтаназии, как массовый подход для решения этого вопроса. Об этом корреспонденту УНН заявил народный депутат Украины, соавтор законопроекта 6598 Роман Семенуха.
"Ключевой момент законопроекта - запрет эвтаназии, как массового подхода. Она должна применяться только тогда, когда животное заболело, и выходом является умерщвление. Во всех других случаях предполагалось ввести массовую стерилизацию. Это дало толчок для изменений и подходов коммунальных предприятий (к проблеме бездомных животных - ред.)", - подчеркнул Семенуха.
Кроме того, отвечая на вопрос, почему этот законопроект провалился при голосовании в первом чтении, нардеп заявил, что причиной стала норма "о запрете притравки".
"То есть запрет использовать животных в качестве притравки - это на охоте, в вольерах и прочее. Так что сегодня среди депутатов есть много людей, которые заинтересованы в этом, к сожалению, документ не прошел", - добавил нардеп.
Также, парламентарий не исключил, что подобный законопроект снова будет внесен в Верховную Раду Украины.
Добавим, что документом предполагалось усилить ответственность за жестокое обращение с бездомными животными.
Напомним, Верховная Рада не поддержала в первом чтении проект закона № 6598 о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно имплементации положений международных соглашений и директив ЕС в сфере охраны животного и растительного мира.