В Україну йде літня прохолода: якою буде погода 20 червня

У п'ятницю, 20 червня, в Україні стане прохолодніше, істотних опадів не очікується. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

Деталі

За інформацією синоптиків, погоду Правобережжя визначатиме поле підвищеного тиску, Лівобережжя - зниженого тиску. Вдень у північній і східній частинах країни відчуватиметься вплив малоактивних атмосферних фронтів, там пройде невеликий короткочасний дощ, на решті території без опадів.

Північно-західний вітер помірної швидкості в більшості західних, північних і центральних областей посилюватиметься до 15-20 м/с, несучи до нас ще одну порцію прохолоди з північних широт - йдеться у повідомленні.

Вказуєтьтся, що температура повітря на заході та півночі країни вдень становитиме 15-20°, на Закарпатті до 23°; у південній частині вдень 21-26°.

У Києві та області у п'ятницю буде хмарно з проясненнями, можливий дощ. Температура повітря - 16-18°.

Всесвітній день ефективності та Міжнародний день Wi-Fi: що ще відзначають 20 червня