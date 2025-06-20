В Україну йде літня прохолода: якою буде погода 20 червня
Київ • УНН
Вдень на Півночі та Сході відчуватиметься вплив малоактивних атмосферних фронтів, там пройде невеликий короткочасний дощ, на решті території опадів не очікується.
У п'ятницю, 20 червня, в Україні стане прохолодніше, істотних опадів не очікується. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.
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За інформацією синоптиків, погоду Правобережжя визначатиме поле підвищеного тиску, Лівобережжя - зниженого тиску. Вдень у північній і східній частинах країни відчуватиметься вплив малоактивних атмосферних фронтів, там пройде невеликий короткочасний дощ, на решті території без опадів.
Північно-західний вітер помірної швидкості в більшості західних, північних і центральних областей посилюватиметься до 15-20 м/с, несучи до нас ще одну порцію прохолоди з північних широт
Вказуєтьтся, що температура повітря на заході та півночі країни вдень становитиме 15-20°, на Закарпатті до 23°; у південній частині вдень 21-26°.
У Києві та області у п'ятницю буде хмарно з проясненнями, можливий дощ. Температура повітря - 16-18°.
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