Летняя прохлада идет в Украину: какой будет погода 20 июня

В пятницу, 20 июня, в Украине станет прохладнее, существенных осадков не ожидается. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Детали

По информации синоптиков, погоду Правобережья будет определять поле повышенного давления, Левобережья – пониженного давления. Днем в северной и восточной частях страны будет ощущаться влияние малоактивных атмосферных фронтов, там пройдет небольшой кратковременный дождь, на остальной территории без осадков.

Северо-западный ветер умеренной скорости в большинстве западных, северных и центральных областей будет усиливаться до 15-20 м/с, неся к нам еще одну порцию прохлады из северных широт - говорится в сообщении.

Указывается, что температура воздуха на западе и севере страны днем ​​составит 15-20°, на Закарпатье до 23°; в южной части днем ​​21-26°.

В Киеве и области в пятницу будет облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха – 16-18°.

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