Летняя прохлада идет в Украину: какой будет погода 20 июня

$41.630.10
47.900.11
ukenru
Зеленський призначив Шаповалова командувачем Сухопутних військ ЗСУ
19 июня, 17:11 • 23464 просмотра
Зеленський призначив Шаповалова командувачем Сухопутних військ ЗСУ
Эксклюзив
19 июня, 14:14 • 76819 просмотра
"Банки финансовой инклюзии - это прогресс, но безопасность должна быть приоритетом" - финтех-эксперт Елена Соседка предупреждает о мошенничестве
Эксклюзив
19 июня, 13:56 • 82054 просмотра
ГОСТ vs ДСТУ: почему переход на современные стандарты в авиации может продлиться до 2030 года
Эксклюзив
19 июня, 13:07 • 81420 просмотра
"Позорное поведение, уклонист": что думают избиратели 67-го округа о своем нардепе Сергее Кузьминых (ВИДЕО)
19 июня, 11:44 • 87366 просмотра
Украинские защитники возвращаются из российского плена: Зеленский сообщил об очередном обмене
19 июня, 10:50 • 158252 просмотра
В Раде осталось рекордно малое количество нардепов: чего стоит ожидать
Эксклюзив
19 июня, 07:33 • 70862 просмотра
Киев усиливает контроль за рекламой в метро и на транспорте: на каком этапе разработка новых правил
19 июня, 05:33 • 147314 просмотра
Всемирный день детского футбола: как развивается и с какими проблемами сталкивается детский футбол в Украине
18 июня, 23:09 • 230750 просмотра
путин заявил, что готов встретиться с Зеленским, но подписывать с ним ничего не будет (видео)
Эксклюзив
18 июня, 16:37 • 94629 просмотра
Каждый доллар, вложенный в авиационную отрасль, может дать еще пять долларов для экономики - авиаэксперт Долинце
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+16°
6.5м/с
61%
747мм
Популярные новости
Гаага готовится к саммиту НАТО, превращаясь в крепость: беспрецедентные меры безопасности - Associated Press19 июня, 19:13 • 3682 просмотра
Израиль ударил по подземному бункеру, где может скрываться верховный лидер Ирана Хаменеи - Clash Report19 июня, 21:34 • 15112 просмотра
Россия атаковала Одессу и Сумы ударными дронами: в городах возникли пожары19 июня, 22:39 • 2906 просмотра
Ночная атака на Украину: в сети показали последствия ударов по Одессе и Харькову23:45 • 28520 просмотра
Кислица: Если Украина падет, Америка великой не будет01:59 • 7996 просмотра
публикации
Недвижимость у родителей, родственники в РФ и связи с криминалом — что известно о НАБУшниках и прокурорах в конкурсе на директора БЭБ19 июня, 12:44 • 115245 просмотра
Прозрачное управление, независимый аудит, новые правила отбора руководителя: что изменит закон о реформе АРМА19 июня, 12:22 • 128443 просмотра
В Раде осталось рекордно малое количество нардепов: чего стоит ожидать19 июня, 10:50 • 158252 просмотра
Как изменится работа детских садов в 2025-2026 учебном году19 июня, 08:45 • 186903 просмотра
Готовим суши: пять простых и невероятно вкусных рецептов любимого азиатского блюда19 июня, 06:36 • 195159 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Али Хаменеи
Андрей Сибига
Стив Уиткофф
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Одесса
Германия
Реклама
УНН Lite
Суд разрешил доступ к сообщениям Свифт и Лайвли по делу против Болдони19 июня, 14:51 • 43216 просмотра
В Литве бурая медведица два дня разгуливала по улицам столицы: охотники не выполнили приказ правительства убить животное19 июня, 12:42 • 66293 просмотра
Tinder запускает новую функцию двойных знакомств Double Date17 июня, 15:09 • 188250 просмотра
В Украине сделали Лабубу из цветов за 250 тысяч гривен16 июня, 17:56 • 234890 просмотра
Леся Никитюк официально подтвердила беременность нежным фото с животиком 16 июня, 15:30 • 224605 просмотра
Актуальное
Ми-8
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Financial Times
Микоян МиГ-29
Сухой Су-24

Летняя прохлада идет в Украину: какой будет погода 20 июня

Киев • УНН

 • 454 просмотра

Днем на Севере и Востоке будет ощущаться влияние малоактивных атмосферных фронтов, там пройдет небольшой кратковременный дождь, на остальной территории осадков не ожидается.

Летняя прохлада идет в Украину: какой будет погода 20 июня

В пятницу, 20 июня, в Украине станет прохладнее, существенных осадков не ожидается. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Детали

По информации синоптиков, погоду Правобережья будет определять поле повышенного давления, Левобережья – пониженного давления. Днем в северной и восточной частях страны будет ощущаться влияние малоактивных атмосферных фронтов, там пройдет небольшой кратковременный дождь, на остальной территории без осадков.

Северо-западный ветер умеренной скорости в большинстве западных, северных и центральных областей будет усиливаться до 15-20 м/с, неся к нам еще одну порцию прохлады из северных широт

- говорится в сообщении.

Указывается, что температура воздуха на западе и севере страны днем ​​составит 15-20°, на Закарпатье до 23°; в южной части днем ​​21-26°.

В Киеве и области в пятницу будет облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха – 16-18°.

Всемирный день эффективности и Международный день Wi-Fi: что еще отмечают 20 июня20.06.25, 06:20 • 846 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

КиевКиевская областьПогода и окружающая среда
Украина
Киев
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9