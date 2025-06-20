Летняя прохлада идет в Украину: какой будет погода 20 июня
Киев • УНН
Днем на Севере и Востоке будет ощущаться влияние малоактивных атмосферных фронтов, там пройдет небольшой кратковременный дождь, на остальной территории осадков не ожидается.
В пятницу, 20 июня, в Украине станет прохладнее, существенных осадков не ожидается. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Детали
По информации синоптиков, погоду Правобережья будет определять поле повышенного давления, Левобережья – пониженного давления. Днем в северной и восточной частях страны будет ощущаться влияние малоактивных атмосферных фронтов, там пройдет небольшой кратковременный дождь, на остальной территории без осадков.
Северо-западный ветер умеренной скорости в большинстве западных, северных и центральных областей будет усиливаться до 15-20 м/с, неся к нам еще одну порцию прохлады из северных широт
Указывается, что температура воздуха на западе и севере страны днем составит 15-20°, на Закарпатье до 23°; в южной части днем 21-26°.
В Киеве и области в пятницу будет облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха – 16-18°.
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