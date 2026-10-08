В Україну йде холодний фронт, але про серйозне похолодання говорити ще зарано - синоптик
Київ • УНН
9 жовтня холодний фронт принесе дощі й зниження температури на заході та півночі України. На решті території буде до +24°.
В Україну йде холодний атмосферний фронт, який принесе зниження температури і дощову погоду. Але про серйозне похолодання та тотальні сумні осінні дощі говорити ще зарано. Про це 8 жовтня повідомила синоптик Наталка Діденко у соцмережах, пише УНН.
У п’ятницю в Україну завітає холодний атмосферний фронт. Він принесе збільшення хмарності та дощову погоду на захід України, у північні області (окрім Сумщини), а також до Вінничини та окремих районів Черкащини. У цих регіонах 9 жовтня очікується зниження температури повітря
За її словами, у західних областях передбачається завтра, 9 жовтня, +13°...+17°, у більшості північних областей та на Вінниччині очікується +17°...+19°.
"На решті території України у п’ятницю ще втримається суха та дуже тепла погода з температурою повітря +20°...+24°", - вказала вона.
"Характерна ознака завтрашнього синоптичного дня - посилення західного та південно-західного вітру подекуди до сильних поривів, до 15-20 метрів за секунду", - додала Діденко.
Погода у Києві
"У Києві завтра - зміна погоди", - зазначила синоптик.
Температура повітря у п'ятницю у столиці, з її слів, знизиться до 16-17 градусів тепла, пройде дощ, очікується сильний вітер південно-західного напрямку.
Що далі
Зарано ще говорити про серйозне похолодання та тотальні сумні осінні дощі, красивої погоди ще вистачатиме
До 24° і туман вранці: якою буде погода в Україні 8 жовтня08.10.26, 06:59 • 3810 переглядiв