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В Україну йде холодний фронт, але про серйозне похолодання говорити ще зарано - синоптик

Київ • УНН

 • 3570 перегляди

9 жовтня холодний фронт принесе дощі й зниження температури на заході та півночі України. На решті території буде до +24°.

В Україну йде холодний фронт, але про серйозне похолодання говорити ще зарано - синоптик

В Україну йде холодний атмосферний фронт, який принесе зниження температури і дощову погоду. Але про серйозне похолодання та тотальні сумні осінні дощі говорити ще зарано. Про це 8 жовтня повідомила синоптик Наталка Діденко у соцмережах, пише УНН.

У п’ятницю в Україну завітає холодний атмосферний фронт. Він принесе збільшення хмарності та дощову погоду на захід України, у північні області (окрім Сумщини), а також до Вінничини та окремих районів Черкащини. У цих регіонах 9 жовтня очікується зниження температури повітря

- написала Діденко.

За її словами, у західних областях передбачається завтра, 9 жовтня, +13°...+17°, у більшості північних областей та на Вінниччині очікується +17°...+19°.

"На решті території України у п’ятницю ще втримається суха та дуже тепла погода з температурою повітря +20°...+24°", - вказала вона.

"Характерна ознака завтрашнього синоптичного дня - посилення західного та південно-західного вітру подекуди до сильних поривів, до 15-20 метрів за секунду", - додала Діденко.

Погода у Києві

"У Києві завтра - зміна погоди", - зазначила синоптик.

Температура повітря у п'ятницю у столиці, з її слів, знизиться до 16-17 градусів тепла, пройде дощ, очікується сильний вітер південно-західного напрямку.

Що далі

Зарано ще говорити про серйозне похолодання та тотальні сумні осінні дощі, красивої погоди ще вистачатиме

- зауважила при цьому Діденко.

До 24° і туман вранці: якою буде погода в Україні 8 жовтня08.10.26, 06:59 • 3810 переглядiв

Юлія Шрамко

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