В Украину идет холодный фронт, но говорить о серьезном похолодании еще рано - синоптик

В Украину идет холодный атмосферный фронт, который принесет снижение температуры и дождливую погоду. Но о серьезном похолодании и тотальных унылых осенних дождях говорить еще рано. Об этом 8 октября сообщила синоптик Наталка Диденко в соцсетях, пишет УНН.

В пятницу в Украину придет холодный атмосферный фронт. Он принесет увеличение облачности и дождливую погоду на запад Украины, в северные области (кроме Сумской), а также в Винницкую область и отдельные районы Черкасской области. В этих регионах 9 октября ожидается снижение температуры воздуха - написала Диденко.

По ее словам, в западных областях завтра, 9 октября, ожидается +13°...+17°, в большинстве северных областей и в Винницкой области ожидается +17°...+19°.

"На остальной территории Украины в пятницу еще сохранится сухая и очень теплая погода с температурой воздуха +20°...+24°", - указала она.

"Характерный признак завтрашнего синоптического дня - усиление западного и юго-западного ветра местами до сильных порывов, до 15-20 метров в секунду", - добавила Диденко.

Погода в Киеве

"В Киеве завтра - изменение погоды", - отметила синоптик.

Температура воздуха в пятницу в столице, по ее словам, снизится до 16-17 градусов тепла, пройдет дождь, ожидается сильный ветер юго-западного направления.

Что дальше

Еще рано говорить о серьезном похолодании и тотальных унылых осенних дождях, хорошей погоды еще будет достаточно - заметила при этом Диденко.

До 24° и туман утром: какой будет погода в Украине 8 октября