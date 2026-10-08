До 24° и туман утром: какой будет погода в Украине 8 октября
Киев • УНН
8 октября в Украине будет переменная облачность, без осадков и до 24° тепла. На юге, в Харьковской и Луганской областях возможен туман.
В четверг, 8 октября, на большей части территории Украины ожидается переменная облачность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Детали
По информации метеорологов, синоптическая ситуация в Украине будет складываться таким образом, что обусловит комфортную и очень теплую погоду без осадков.
С приближением атмосферного фронта из Западной Европы у нас начнет падать давление, ощутимее на Правобережье, а днем и на севере Левобережья, воздушные потоки над Украиной перейдут из теплых западных в еще более теплые южные
Отмечается, что в южной части страны, Харьковской и Луганской областях утром местами ожидается туман
Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с, днем в Карпатах местами порывы 15-20 м/с. Температура днем 18-24°
В Киеве и области в среду будет солнечно, осадков не ожидается. Температура днем 20-22°.
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