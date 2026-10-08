До 24° и туман утром: какой будет погода в Украине 8 октября

В четверг, 8 октября, на большей части территории Украины ожидается переменная облачность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

По информации метеорологов, синоптическая ситуация в Украине будет складываться таким образом, что обусловит комфортную и очень теплую погоду без осадков.

С приближением атмосферного фронта из Западной Европы у нас начнет падать давление, ощутимее на Правобережье, а днем и на севере Левобережья, воздушные потоки над Украиной перейдут из теплых западных в еще более теплые южные