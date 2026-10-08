До 24° і туман вранці: якою буде погода в Україні 8 жовтня

У четвер, 8 жовтня, на більшій частині території України очікується мінлива хмарність. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

За інформацією метеорологів, синоптична ситуація в Україні складатиметься так, що зумовить комфортну та дуже теплу без опадів погоду.

З наближенням атмосферного фронту із Західної Європи у нас тиск почне падати, відчутніше на Правобережжі,а вдень і на півночі Лівобережжя, повітряні потоки над Україною перейдуть із теплих західних на ще тепліші південні