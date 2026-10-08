До 24° і туман вранці: якою буде погода в Україні 8 жовтня
Київ • УНН
8 жовтня в Україні буде мінлива хмарність, без опадів і до 24° тепла. На півдні, Харківщині та Луганщині можливий туман.
У четвер, 8 жовтня, на більшій частині території України очікується мінлива хмарність. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.
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За інформацією метеорологів, синоптична ситуація в Україні складатиметься так, що зумовить комфортну та дуже теплу без опадів погоду.
З наближенням атмосферного фронту із Західної Європи у нас тиск почне падати, відчутніше на Правобережжі,а вдень і на півночі Лівобережжя, повітряні потоки над Україною перейдуть із теплих західних на ще тепліші південні
Вказується, що у південній частині країни, Харківській та Луганській областях вранці місцями очікується туман
Вітер переважно південний, 5-10 м/с, вдень в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с. Температура вдень 18-24°
У Києві та області у середу буде сонячно, опадів не очікується. Температура вдень 20-22°.
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