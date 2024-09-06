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В Україні зібрано вже понад 35 мільйонів тонн нового врожаю - Мінагро

В Україні зібрано вже понад 35 мільйонів тонн нового врожаю - Мінагро

Київ • УНН

 • 26030 перегляди

Станом на 6 вересня в Україні зібрано 29,1 млн тонн зернових та 5,8 млн тонн олійних культур. Лідером по збиранню зернових є Одещина, а по урожайності - Хмельниччина з показником 65,4 ц/га.

Станом на 6 вересня в Україні намолочено 35,1 млн тонн нового врожаю, який зібраний на площі 9 548,9 тис. га. Про це заявили в Міністерстві аграрної політики України, передає УНН.

Деталі

Загалом зібрано 29,1 млн тонн зернових та 5,8 млн тонн олійних. Зокрема: 

  • пшениці – обмолочено на площі 4 902,1 тис. га, намолочено 21, 8 млн. тонн;
  • ячменю – обмолочено 1 412,6 тис. га , намолочено 5, 5 млн тонн;
  • гороху – обмолочено на площі 212,2 тис. га, намолочено 461,6 тис. тонн;
  • проса – обмолочено 40,8 тис. га, намолочено 78,8 тис. тонн;
  • гречки – обмолочено 28,9 тис. га,  намолочено 45,4 тис. тонн;
  • ріпаку – обмолочено 1 265,9 тис. га, намолочено 3 414,6 тис. тонн насіння;
  • соняшнику – обмолочено 780,8 тис. га, намолочено 1389,6 тис. тонн насіння;
  • сої – обмолочено 541 тис. га, намолочено 1 007,3 тис. тонн насіння.
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По збиранню зернових лідирують аграрії Одещини, які обмолотили 1094 тис. га. По урожайності попереду сільгоспвиробники Хмельниччини з показником 65,4 ц/га.

Урожай пшениці в Україні на рівні минулого року - експерт30.08.24, 14:15 • 16116 переглядiв

Аграрії шести областей – Вінниччини, Волині, Львівщини, Полтавщини, Тернопільщини та Буковини - збирають цукрові буряки, яких вже викопано на площі 3,9 тис. га. Аграрії одинадцяти областей збирають кукурудзу, якої обмолочено на площі 98,8 тис. га. Практично всі області збирають насіння соняшника

- підсумовують статистику в міністерстві. 

Нагадаємо

У новому маркетинговому році Україна вже експортувала понад 7 млн тонн зерна, що на 60% більше за торішні показники. Планується експортувати більш як 40 млн тонн у поточному маркетинговому році.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

ЕкономікаАгроновини

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