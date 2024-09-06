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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Украине собрано уже более 35 миллионов тонн нового урожая - Минагро

В Украине собрано уже более 35 миллионов тонн нового урожая - Минагро

Киев  •  УНН

6 сентября 2024, 12:37  •  6508 просмотра

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По состоянию на 6 сентября в Украине собрано 29,1 млн тонн зерновых и 5,8 млн тонн масличных культур. Лидером по уборке зерновых является Одесская область, а по урожайности - Хмельницкая область с показателем 65,4 ц/га.

По состоянию на 6 сентября в Украине намолочено 35,1 млн тонн нового урожая, который собран на площади 9 548,9 тыс. га. Об этом заявили в Министерстве аграрной политики Украины, передает УНН.

Детали

Всего собрано 29,1 млн тонн зерновых и 5,8 млн тонн масличных. В частности: 

  • пшеницы - обмолочено на площади 4 902,1 тыс. га, намолочено 21, 8 млн. тонн;
  • ячменя - обмолочено 1 412,6 тыс. га, намолочено 5, 5 млн тонн;
  • гороха - обмолочено на площади 212,2 тыс. га, намолочено 461,6 тыс. тонн;
  • проса - обмолочено 40,8 тыс. га, намолочено 78,8 тыс. тонн;
  • гречихи - обмолочено 28,9 тыс. га,  намолочено 45,4 тыс. тонн;
  • рапса - обмолочено 1 265,9 тыс. га, намолочено 3 414,6 тыс. тонн семян;
  • подсолнечника - обмолочено 780,8 тыс. га, намолочено 1389,6 тыс. тонн семян;
  • сои - обмолочено 541 тыс. га, намолочено 1 007,3 тыс. тонн семян.
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По уборке зерновых лидируют аграрии Одесской области, которые обмолотили 1094 тыс. га. По урожайности впереди сельхозпроизводители Хмельницкой области с показателем 65,4 ц/га.

Урожай пшениці в Україні на рівні минулого року - експерт30 августа 2024, 11:15 • 15715 просмотров

Аграрии шести областей - Винницкой, Волынской, Львовской, Полтавской, Тернопольской и Буковины - собирают сахарную свеклу, которая уже выкопана на площади 3,9 тыс. га. Аграрии одиннадцати областей собирают кукурузу, которой обмолочено на площади 98,8 тыс. га. Практически все области собирают семена подсолнечника

- подытоживают статистику в министерстве. 

Напомним,

В новом маркетинговом году Украина уже экспортировала более 7 млн тонн зерна, что на 60% больше прошлогодних показателей. Планируется экспортировать более 40 млн тонн в текущем маркетинговом году.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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