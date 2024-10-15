В Україні завтра не планують відключати світло
Київ • УНН
Укренерго повідомляє, що завтра в Україні не планують обмежувати споживання електроенергії. Компанія рекомендує використовувати потужні електроприлади з 10:00 до 16:00.
Завтра в Україні не планують відключати світло, передає УНН із посиланням на Укренерго.
"Завтра, у середу, заходи обмеження споживання не плануються. Будь ласка, користуйтесь потужними електроприладами в денні години – з 10:00 до 16:00", - йдеться у повідомленні.
Україна розраховує на імпорт електроенергії взимку - голова "Укренерго"29.08.24, 15:33 • 21984 перегляди