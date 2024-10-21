В Україні з літа майже вдвічі побільшало банкрутів

В Україні відкрито 651 справу про банкрутство фізичних осіб. Кількість таких справ зросла майже вдвічі за останні чотири місяці. Про це повідомили в Опендатабот, передає УНН.

Наразі вже відкрито більше справ про банкрутство українців, аніж за весь минулий рік: тоді розглядалось 575 таких справ.

Найбільше банкрутів — в Києві та області. У столиці відкрито 95 справ або ж 15% від загальної кількості. На Київщині - 58 або 9%. Замикає топ Дніпропетровщина із 53 справами — це 8% від загальної кількості.

Найчастіше просять визнати себе неплатоспроможними люди віком від 25 до 45 років — це 64,1% банкрутів. Ще 28,7% - люди старше 45 років.

51% банкрутів — жінки, ще 48% припадає на чоловіків.

Арбітражний керуючий Денис Лихопьок вважає, що нинішня динаміка, скоріш за все, є "відкладеним попитом", аніж стрімким зростанням, обумовленим якимось одним фактором.

На початку повномасштабної війни людям було не до того, аби розбиратися із боргами — в пріоритеті опинились питання виживання. Водночас понад рік діяв мораторій на стягнення більшої частини боргів у виконавчих провадженнях. Вже після того, як цей мораторій було скасовано, приватні та державні виконавці нагадали боржникам про їх зобовʼязання. Це й могло стати тією рушійною силою, яка спонукала людей шукати рішення у погашенні боргів через процедуру неплатоспроможності. До того ж, наразі в Україні вже напрацьовується позитивна судова практика в питаннях банкрутства громадян