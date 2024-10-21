В Україні з літа майже вдвічі побільшало банкрутів
Київ • УНН
Найбільше банкрутів у Києві та області, переважно це люди віком 25-45 років.
В Україні відкрито 651 справу про банкрутство фізичних осіб. Кількість таких справ зросла майже вдвічі за останні чотири місяці. Про це повідомили в Опендатабот, передає УНН.
Наразі вже відкрито більше справ про банкрутство українців, аніж за весь минулий рік: тоді розглядалось 575 таких справ.
Найбільше банкрутів — в Києві та області. У столиці відкрито 95 справ або ж 15% від загальної кількості. На Київщині - 58 або 9%. Замикає топ Дніпропетровщина із 53 справами — це 8% від загальної кількості.
Найчастіше просять визнати себе неплатоспроможними люди віком від 25 до 45 років — це 64,1% банкрутів. Ще 28,7% - люди старше 45 років.
51% банкрутів — жінки, ще 48% припадає на чоловіків.
Арбітражний керуючий Денис Лихопьок вважає, що нинішня динаміка, скоріш за все, є "відкладеним попитом", аніж стрімким зростанням, обумовленим якимось одним фактором.
На початку повномасштабної війни людям було не до того, аби розбиратися із боргами — в пріоритеті опинились питання виживання. Водночас понад рік діяв мораторій на стягнення більшої частини боргів у виконавчих провадженнях. Вже після того, як цей мораторій було скасовано, приватні та державні виконавці нагадали боржникам про їх зобовʼязання. Це й могло стати тією рушійною силою, яка спонукала людей шукати рішення у погашенні боргів через процедуру неплатоспроможності. До того ж, наразі в Україні вже напрацьовується позитивна судова практика в питаннях банкрутства громадян
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