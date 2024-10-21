В Украине с лета почти вдвое увеличилось количество банкротов

В Украине открыто 651 дело о банкротстве физических лиц. Количество таких дел выросло почти вдвое за последние четыре месяца. Об этом сообщили в Опендатабот, передает УНН.

Сейчас уже открыто больше дел о банкротстве украинцев, чем за весь прошлый год: тогда рассматривалось 575 таких дел.

Больше всего банкротов - в Киеве и области. В столице открыто 95 дел или же 15% от общего количества. На Киевщине - 58 или 9%. Замыкает топ Днепропетровщина с 53 делами - это 8% от общего количества.

Чаще всего просят признать себя неплатежеспособными люди в возрасте от 25 до 45 лет - это 64,1% банкротов. Еще 28,7% - люди старше 45 лет.

51% банкротов - женщины, еще 48% приходится на мужчин.

Арбитражный управляющий Денис Лихопек считает, что нынешняя динамика, скорее всего, является «отложенным спросом», чем стремительным ростом, обусловленным каким-то одним фактором.

В начале полномасштабной войны людям было не до того, чтобы разбираться с долгами - в приоритете оказались вопросы выживания. В то же время более года действовал мораторий на взыскание большей части долгов в исполнительных производствах. Уже после того, как этот мораторий был отменен, частные и государственные исполнители напомнили должникам об их обязательствах. Это и могло стать той движущей силой, которая побуждала людей искать решение в погашении долгов через процедуру неплатежеспособности. К тому же, сейчас в Украине уже нарабатывается положительная судебная практика в вопросах банкротства граждан - указал Денис Лихопёк.

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