В Україні триває хвиля псевдозамінувань: правоохоронці перевірили 60% викликів - всі виявили хибними
Київ • УНН
Станом на 19:30 правоохоронці перевірили 60% об'єктів, про які надходили повідомлення про замінування. Всі перевірені повідомлення виявились неправдивими, триває перевірка решти об'єктів.
Станом на 19:30 правоохоронці перевірили вже 60% закладів, про які надходили повідомлення про замінування – всі вони не підтвердились. Про це йдеться в заяві Національної поліції України, передає УНН.
Деталі
У відомстві розповіли, що сьогодні з 12:40 по всіх регіонах держави на електронні адреси органів державної влади, місцевого самоврядування та інших об’єктів надходять анонімні листи про замінування їх будівель.
Станом на 19:30 підрозділами поліції відпрацьовано 60% закладів, про які надходили повідомлення про замінування – всі вони не підтвердились. Триває перевірка щодо інших об’єктів. Наразі вони ще продовжують фіксуватися органами Нацполіції, тому говорити про кількість цим повідомлень ще зарано. З тих, що надійшли, половина вже відпрацьована, всі вони виявились хибними
Правоохоронці пояснюють, що фальшиві повідомлення про події, на реагування яких витрачається ресурс, відбуваються регулярно вже майже три роки.
МЗС посилює безпеку дипустанов через хвилю повідомлень про замінування14.10.24, 17:59 • 14212 переглядiв
Серед цілей гібридної війни, яку проводить проти України російський ворог, є масова паніка та виснаження системи державних та правоохоронних органів, відвернути роботу поліції шляхом повідомлень про мінування об’єктів критичної інфраструктури, закладів освіти, об’єктів державних органів.
Нагадаємо
В Центрі протидії дезінформації заявили, що хвиля повідомлень про "замінування" може бути частиною кампанії ворога з дестабілізації українського суспільства.