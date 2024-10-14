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В Україні триває хвиля псевдозамінувань: правоохоронці перевірили 60% викликів - всі виявили хибними

Київ • УНН

 • 28004 перегляди

Станом на 19:30 правоохоронці перевірили 60% об'єктів, про які надходили повідомлення про замінування. Всі перевірені повідомлення виявились неправдивими, триває перевірка решти об'єктів.

В Україні триває хвиля псевдозамінувань: правоохоронці перевірили 60% викликів - всі виявили хибними

Станом на 19:30 правоохоронці перевірили вже 60% закладів, про які надходили повідомлення про замінування – всі вони не підтвердились. Про це йдеться в заяві Національної поліції України, передає УНН.

Деталі 

У відомстві розповіли, що сьогодні з 12:40 по всіх регіонах держави на електронні адреси органів державної влади, місцевого самоврядування та інших об’єктів надходять анонімні листи про замінування їх будівель.

Станом на 19:30 підрозділами поліції відпрацьовано 60% закладів, про які надходили повідомлення про замінування – всі вони не підтвердились. Триває перевірка щодо інших об’єктів. Наразі вони ще продовжують фіксуватися органами Нацполіції, тому говорити про кількість цим повідомлень ще зарано. З тих, що надійшли, половина вже відпрацьована, всі вони виявились хибними

- йдеться в заяві Нацполіції. 

Правоохоронці пояснюють, що фальшиві повідомлення про події, на реагування яких витрачається ресурс, відбуваються регулярно вже майже три роки.

МЗС посилює безпеку дипустанов через хвилю повідомлень про замінування14.10.24, 17:59 • 14212 переглядiв

Серед цілей гібридної війни, яку проводить проти України російський ворог, є масова паніка та виснаження системи державних та правоохоронних органів, відвернути роботу поліції шляхом повідомлень про мінування об’єктів критичної інфраструктури, закладів освіти, об’єктів державних органів.

Нагадаємо

 В Центрі протидії дезінформації заявили, що хвиля повідомлень про "замінування" може бути частиною кампанії ворога з дестабілізації українського суспільства.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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