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В Украине продолжается волна псевдозаминирований: правоохранители проверили 60% вызовов - все оказались ложными

В Украине продолжается волна псевдозаминирований: правоохранители проверили 60% вызовов - все оказались ложными

Киев  •  УНН

14 октября 2024, 16:51  •  6418 просмотра

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По состоянию на 19:30 правоохранители проверили 60% объектов, о которых поступали сообщения о заминировании. Все проверенные сообщения оказались ложными, продолжается проверка остальных объектов.

По состоянию на 19:30 правоохранители проверили уже 60% заведений, о которых поступали сообщения о заминировании - все они не подтвердились. Об этом говорится в заявлении Национальной полиции Украины, передает УНН.

Детали 

В ведомстве рассказали, что сегодня с 12:40 по всем регионам государства на электронные адреса органов государственной власти, местного самоуправления и других объектов поступают анонимные письма о минировании их зданий.

По состоянию на 19:30 подразделениями полиции отработано 60% заведений, о которых поступали сообщения о заминировании - все они не подтвердились. Продолжается проверка по другим объектам. Сейчас они еще продолжают фиксироваться органами Нацполиции, поэтому говорить о количестве этих сообщений еще рано. Из поступивших половина уже отработана, все они оказались ложными

- говорится в заявлении Нацполиции. 

Правоохранители объясняют, что фальшивые сообщения о событиях, на реагирование которых тратится ресурс, происходят регулярно уже почти три года.

МИД усиливает безопасность дипучреждений из-за волны сообщений о минировании14 октября 2024, 14:59 • 9909 просмотров

Среди целей гибридной войны, которую проводит против Украины российский враг, является массовая паника и истощение системы государственных и правоохранительных органов, отвлечь работу полиции путем сообщений о минировании объектов критической инфраструктуры, учебных заведений, объектов государственных органов.

Напомним,

 В Центре противодействия дезинформации заявили, что волна сообщений о «минировании» может быть частью кампании врага по дестабилизации украинского общества.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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