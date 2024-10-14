ЦПД про хвилю "замінувань" держустанов та закладів соцінфраструктури: "Мета ворога – посіяти паніку"
Київ • УНН
Центр протидії дезінформації фіксує масові повідомлення про "замінування" держустанов та соцзакладів в Україні. Мета ворога - посіяти паніку. В ЦПД закликають зберігати спокій і довіряти офіційним джерелам.
По Україні фіксується хвиля повідомлень про "замінування" державних установ та закладів соціальної інфраструктури. Подібні дії можуть бути частиною кампанії ворога з дестабілізації українського суспільства. Про це УНН повідомляє з посиланням на Центр протидії дезінформації.
Центр протидії дезінформації фіксує хвилю повідомлень про замінування державних установ та закладів соціальної інфраструктури. У списку "замінованих" установ опинився і Центр, наразі обставини з’ясовуються. Подібні дії можуть бути частиною кампанії ворога з дестабілізації українського суспільства
В ЦПД зазначається, що російські спецслужби уже неодноразово вдавалися до схожих заходів раніше, як до інструменту в рамках гібридної війни проти нашої держави.
"Мета ворога – посіяти паніку і хаос у містах по всій Україні. Зберігайте спокій та довіряйте офіційним джерелам інформації!", - закликають в ЦПД.
Доповнення
Надійшли повідомлення про "замінування" десятків об'єктів адмінбудівель та навчальних закладів по всій Україні. Правоохоронці підтвердили інформацію про повідомлення у 11 містах.
Поліція Києва повідомляла, що надійшло повідомлення про "замінування" школи №217 міста Києва. Відповідні служби проводять перевірку.
Нацполіція заявляє, що поліція проводить перевірку на об’єктах, щодо яких надійшли анонімні повідомлення про замінування.