ЦПД о волне "минирований" госучреждений и учреждений социнфраструктуры: "Цель врага - посеять панику"
Киев • УНН
Центр противодействия дезинформации фиксирует массовые сообщения о «минировании» госучреждений и соцучреждений в Украине. Цель врага - посеять панику. В ЦПД призывают сохранять спокойствие и доверять официальным источникам.
По Украине фиксируется волна сообщений о «минировании» государственных учреждений и учреждений социальной инфраструктуры. Подобные действия могут быть частью кампании врага по дестабилизации украинского общества. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
Центр противодействия дезинформации фиксирует волну сообщений о заминировании государственных учреждений и учреждений социальной инфраструктуры. В списке «заминированных» учреждений оказался и Центр, сейчас обстоятельства выясняются. Подобные действия могут быть частью кампании врага по дестабилизации украинского общества
В ЦПД отмечается, что российские спецслужбы уже неоднократно прибегали к подобным мерам ранее, как к инструменту в рамках гибридной войны против нашего государства.
«Цель врага - посеять панику и хаос в городах по всей Украине. Сохраняйте спокойствие и доверяйте официальным источникам информации!», - призывают в ЦПД.
Дополнение
Поступили сообщения о «заминировании» десятков объектов админзданий и учебных заведений по всей Украине. Правоохранители подтвердили информацию о сообщениях в 11 городах.
Полиция Киева сообщала, что поступило сообщение о «минировании» школы №217 города Киева. Соответствующие службы проводят проверку.
Нацполиция заявляет, что полиция проводит проверку на объектах, в отношении которых поступили анонимные сообщения о минировании.