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В Україні протягом півроку відкрилося 730 нових магазинів

Київ • УНН

 • 72 перегляди

З січня по червень 2025 року в Україні відкрито 730 нових торгових точок. Найбільша кількість магазинів зосереджена в Києві та області.

В Україні протягом півроку відкрилося 730 нових магазинів

В Україні з січня по червень 2025 року відкрилося 730 торгових точок. Традиційно, на сьогоднішній день їх найбільше в Києві та Київській області, пише УНН з посиланням на Асоціацію ритейлерів України.

Деталі

"За січень-червень 2025 року ритейлери загалом відкрили 1056 магазинів і закрили 326, що означає розширення мереж на 730 торгових об’єктів. Загалом станом на 1 липня у 113 ритейлерів працювало 23 892 точки", - говориться у повідомленні.

Зазначається, що традиційно найбільша кількість магазинів зосереджена в Києві та області – 5622.

Більше 2000 магазинів нараховується в Дніпропетровській та Львівській областях, а більше 1000 – в Одесі та Харкові. Загалом в більшості регіонів спостерігається позитивна динаміка розвитку торгівлі.

Доповнення

Друга щорічна конференція MHP Procurement Conference, організована МХП, об'єднала понад 190 учасників для посилення українського бізнесу через підвищення ефективності закупівель. Завдяки продажу квитків було зібрано 800 000 грн, які Благодійний фонд "МХП – Громаді" спрямує на підтримку військових.

Павло Зінченко

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