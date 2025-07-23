Закупівлі — стратегічний партнер для бізнесу: в Києві відбулася MHP Procurement Conference 2025 23 липня 2025

17 липня пройшла друга щорічна конференція MHP Procurement Conference, яка об’єднала понад 190 учасників. Захід, організований МХП — міжнародною компанією у сфері харчових та агротехнологій, передає УНН.

Глобальною метою конференції є посилення українського бізнесу через підвищення ефективності закупівель всієї країни.

"Ми проводимо MHP Procurement Conference вже вдруге, і бачимо, як зростає інтерес до теми закупівель, адже закупівлі — стратегічний партнер для бізнесу. Для нас це не просто обмін досвідом — це внесок у формування потужної професійної спільноти. Ми відкрито ділимося своїм досвідом, бо переконані: чим більше сильних гравців — тим міцніша економіка", — підсумував Дмитро Пташник, директор департаменту закупівель МХП.

На конференції говорили про:

світові тренди закупівель на найближчі 3–5 років

адаптацію стратегій до умов війни

аналітику трансформацій функції закупівель у період 2021–2025

практичні кейси провідних українських компаній

панельні дискусії на теми безпеки, фінансів, HR і ролі закупівель як драйвера розвитку.

Серед спікерів конференції — експерти галузі: Андрій Созанський (ДОТ), Зоя Чечуліна (ЄБРР), Павло Симоненко (ДТЕК ЕНЕРГО), Олена Волошинська (ПрАТ Mondelēz Україна), Олена Стародубцева (KSE), Сергій Сестринський (INTECH), Альона Курамшина (UMGI), Володимир Середа (UKRSIBBANK BNP Paribas Group), Гошгар Гасанов (ПрАТ ВФ Україна), Дар’я Буйна (Аврора), а також топменеджери та експерти МХП.

Конференція мала також благодійну складову — завдяки продажу квитків було зібрано 800 000 грн, які стратегічний партнер МХП — Благодійний фонд "МХП – Громаді" — спрямує на підтримку військових.

Довідка

Організатор MHP Procurement Conference 2025 — МХП — міжнародна компанія у сфері харчових та агротехнологій.

Має виробничі потужності в Україні та Південно-Східній Європі.

Акції МХП представлені на Лондонській фондовій біржі.

Об'єднує понад 36 тисяч працівників в Україні та за кордоном, входить в топ 20 кращих роботодавців України за версією Forbes

МХП експортує продукцію в понад 80 країн світу. Земельний банк становить 360 000 гектарів у 12 областях України. Компанія є одним із найбільших платником податків у агросекторі, у 2024 році МХП визнана одним із найбільших інвесторів країни за версією видань Forbes та NV.

МХП — лідер з виробництва курятини у Європі та входить у ТОП-10 світових виробників курятини за даними рейтингу WattPoultry.

Компанія розвиває понад 15 брендів їжі та спільно з партнерами – кілька мереж, зокрема магазини "Мʼясомаркет" і заклади Döner Маркет.

Разом зі стратегічним партнером Благодійним фондом "МХП-Громаді" компанія підтримує українців, розвиває громади та зберігає українську культуру. Для індивідуального супроводу та комплексної підтримки військових, ветеранів та їхніх родин реалізує програму "‎МХП Поруч".

Засновник та CEO МХП — український бізнесмен Юрій Косюк.