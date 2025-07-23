Закупки — стратегический партнер для бизнеса: в Киеве состоялась MHP Procurement Conference 2025 23 июля 2025

17 июля состоялась вторая ежегодная конференция MHP Procurement Conference, которая объединила более 190 участников. Мероприятие, организованное МХП — международной компанией в сфере пищевых и агротехнологий, передает УНН.

Глобальной целью конференции является усиление украинского бизнеса через повышение эффективности закупок всей страны.

"Мы проводим MHP Procurement Conference уже во второй раз, и видим, как растет интерес к теме закупок, ведь закупки — стратегический партнер для бизнеса. Для нас это не просто обмен опытом — это вклад в формирование мощного профессионального сообщества. Мы открыто делимся своим опытом, потому что убеждены: чем больше сильных игроков — тем крепче экономика", — подытожил Дмитрий Пташник, директор департамента закупок МХП.

На конференции говорили о:

мировых трендах закупок на ближайшие 3–5 лет

адаптации стратегий к условиям войны

аналитике трансформаций функции закупок в период 2021–2025

практических кейсах ведущих украинских компаний

панельных дискуссиях на темы безопасности, финансов, HR и роли закупок как драйвера развития.

Среди спикеров конференции — эксперты отрасли: Андрей Созанский (ГОТ), Зоя Чечулина (ЕБРР), Павел Симоненко (ДТЭК ЭНЕРГО), Елена Волошинская (ЧАО Mondelēz Украина), Елена Стародубцева (KSE), Сергей Сестринский (INTECH), Алена Курамшина (UMGI), Владимир Середа (UKRSIBBANK BNP Paribas Group), Гошгар Гасанов (ЧАО ВФ Украина), Дарья Буйна (Аврора), а также топ-менеджеры и эксперты МХП.

Конференция имела также благотворительную составляющую — благодаря продаже билетов было собрано 800 000 грн, которые стратегический партнер МХП — Благотворительный фонд "МХП – Громаді" — направит на поддержку военных.

Справка

Организатор MHP Procurement Conference 2025 — МХП — международная компания в сфере пищевых и агротехнологий.

Имеет производственные мощности в Украине и Юго-Восточной Европе.

Акции МХП представлены на Лондонской фондовой бирже.

Объединяет более 36 тысяч сотрудников в Украине и за рубежом, входит в топ-20 лучших работодателей Украины по версии Forbes

МХП экспортирует продукцию в более чем 80 стран мира. Земельный банк составляет 360 000 гектаров в 12 областях Украины. Компания является одним из крупнейших налогоплательщиков в агросекторе, в 2024 году МХП признана одним из крупнейших инвесторов страны по версии изданий Forbes и NV.

МХП — лидер по производству курятины в Европе и входит в ТОП-10 мировых производителей курятины по данным рейтинга WattPoultry.

Компания развивает более 15 брендов еды и совместно с партнерами – несколько сетей, в частности магазины "Мясомаркет" и заведения Döner Маркет.

Вместе со стратегическим партнером Благотворительным фондом "МХП-Громаді" компания поддерживает украинцев, развивает общины и сохраняет украинскую культуру. Для индивидуального сопровождения и комплексной поддержки военных, ветеранов и их семей реализует программу "МХП Рядом".

Основатель и CEO МХП — украинский бизнесмен Юрий Косюк.