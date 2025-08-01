В Украине за полгода открылось 730 новых магазинов

В Украине с января по июнь 2025 года открылось 730 торговых точек. Традиционно, на сегодняшний день их больше всего в Киеве и Киевской области, пишет УНН со ссылкой на Ассоциацию ритейлеров Украины.

Детали

"За январь-июнь 2025 года ритейлеры в общей сложности открыли 1056 магазинов и закрыли 326, что означает расширение сетей на 730 торговых объектов. Всего по состоянию на 1 июля у 113 ритейлеров работало 23 892 точки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что традиционно наибольшее количество магазинов сосредоточено в Киеве и области – 5622.

Более 2000 магазинов насчитывается в Днепропетровской и Львовской областях, а более 1000 – в Одессе и Харькове. В целом в большинстве регионов наблюдается положительная динамика развития торговли.

Дополнение

Вторая ежегодная конференция MHP Procurement Conference, организованная МХП, объединила более 190 участников для усиления украинского бизнеса через повышение эффективности закупок. Благодаря продаже билетов было собрано 800 000 грн, которые Благотворительный фонд "МХП – Громаді" направит на поддержку военных.