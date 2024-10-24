В Україні почала дешевшати білокачанна капуста: скільки коштує
Київ • УНН
В Україні спостерігається зниження цін на білокачанну капусту через надлишок продукції на ринку. Ціни коливаються від 15 до 23 грн/кг, що нижче, ніж минулого тижня, але все ще майже втричі вище, ніж торік.
В Україні на цьому тижні є тенденція до зниження цін на білокачанну капусту. Це пов'язують з надлишком продукції на ринку. Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit, передає УНН.
Деталі
Як повідомляється, наразі ціни на білокачанну капусту коливаються у межах від 15 до 23 грн/кг ($0,36-0,56/кг) - це в середньому на 16% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня. Такий широкий ціновий діапазон учасники ринку пояснюють різними якісними характеристиками пропонованих овочів.
Як зазначають аналітики проєкту, у більшості господарств усе ще тривають активні збиральні роботи, через що пропозиція на ринку зростає. Водночас попит на капусту залишається вкрай низьким. Оптові компанії та роздрібні мережі готові вести закупівлі виключно дрібним оптом, посилаючись на досить обмежений термін реалізації, оскільки більшість фермерів пропонують до продажу капусту невисокої якості.
Як зазначається, все ж нинішні ціни на білоголову капусту в Україні в середньому у 2,9 раза вищі, ніж в аналогічний період минулого року.
При цьому учасники ринку не виключають, що ціни на капусту будуть знижуватися і надалі - через активний збір врожаю завдяки поліпшенню погодних умов.
Як результат, поступове зростання поставок капусти на ринок змушуватиме аграріїв і далі поступатися в ціні, якщо ситуація з темпами збуту не зміниться.
Ціни на картоплю в Україні зросли на 19% за тиждень - аналітики09.10.24, 16:14 • 19404 перегляди