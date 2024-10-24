В Украине начала дешеветь белокочанная капуста: сколько стоит

В Украине на этой неделе есть тенденция к снижению цен на белокочанную капусту. Это связывают с избытком продукции на рынке. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit, передает УНН.

Детали

Как сообщается, сейчас цены на белокочанную капусту колеблются в пределах от 15 до 23 грн/кг ($0,36-0,56/кг) - это в среднем на 16% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели. Такой широкий ценовой диапазон участники рынка объясняют различными качественными характеристиками предлагаемых овощей.

Как отмечают аналитики проекта, в большинстве хозяйств все еще продолжаются активные уборочные работы, из-за чего предложение на рынке растет. В то же время спрос на капусту остается крайне низким. Оптовые компании и розничные сети готовы вести закупки исключительно мелким оптом, ссылаясь на достаточно ограниченный срок реализации, поскольку большинство фермеров предлагают к продаже капусту невысокого качества.

Как отмечается, все же нынешние цены на белокочанную капусту в Украине в среднем в 2,9 раза выше, чем в аналогичный период прошлого года.

При этом участники рынка не исключают, что цены на капусту будут снижаться и в дальнейшем - из-за активного сбора урожая благодаря улучшению погодных условий.

Как результат, постепенный рост поставок капусты на рынок будет заставлять аграриев и дальше уступать в цене, если ситуация с темпами сбыта не изменится.

Цены на картофель в Украине выросли на 19% за неделю - аналитики