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В Україні побудують перший завод із виробництва високотехнологічного скла - Мінекономіки

Київ • УНН

 • 52489 перегляди

Компанія NovaSklo підписала меморандум про будівництво заводу з виробництва високотехнологічного листового скла. Проєкт вартістю 240 млн євро створить понад 300 робочих місць та отримає державні пільги.

В Україні з’явиться перший завод із виробництва високотехнологічного листового скла. Відповідний меморандум про реалізацію проєкту підписали компанія NovaSklo та урядовий офіс UkraineInvest.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки, пише УНН.

Деталі 

Підписаний меморандум передбачає надання правової, консультативної, аналітичної підтримки інвестору урядовим офісом з метою отримання проєктом спеціального статусу, що дозволить претендувати: на податкові та митні пільги,  на відшкодування державою частини витрат на збудовану інженерно-транспортну інфраструктуру й підключення до мереж. 

Завод є проєктом інвестиційної компанії EFI Group. Його побудують на Київщині до 2028 року. Планові інвестиції у проєкт становлять 240 мільйонів євро, на підприємстві буде створено вже у першій рік понад 300 нових робочих місць

 - йдеться у повідомленні.

Крім того, заступник Міністра економіки України Андрій Телюпа зазначив, що Україна прагне, щоб частка переробної промисловості у ВВП за найближчі 10 років зросла до 20% за стандартами ОЕСР. Це головна ціль державної політики "Зроблено в Україні".

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Аліна Волянська

Аліна Волянська

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