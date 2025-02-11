В Україні побудують перший завод із виробництва високотехнологічного скла - Мінекономіки

В Україні з’явиться перший завод із виробництва високотехнологічного листового скла. Відповідний меморандум про реалізацію проєкту підписали компанія NovaSklo та урядовий офіс UkraineInvest.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки, пише УНН.

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Підписаний меморандум передбачає надання правової, консультативної, аналітичної підтримки інвестору урядовим офісом з метою отримання проєктом спеціального статусу, що дозволить претендувати: на податкові та митні пільги, на відшкодування державою частини витрат на збудовану інженерно-транспортну інфраструктуру й підключення до мереж.

Завод є проєктом інвестиційної компанії EFI Group. Його побудують на Київщині до 2028 року. Планові інвестиції у проєкт становлять 240 мільйонів євро, на підприємстві буде створено вже у першій рік понад 300 нових робочих місць - йдеться у повідомленні.

Крім того, заступник Міністра економіки України Андрій Телюпа зазначив, що Україна прагне, щоб частка переробної промисловості у ВВП за найближчі 10 років зросла до 20% за стандартами ОЕСР. Це головна ціль державної політики "Зроблено в Україні".

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