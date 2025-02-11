В Украине построят первый завод по производству высокотехнологичного стекла - Минэкономики
Киев • УНН
Компания NovaSklo подписала меморандум о строительстве завода по производству высокотехнологичного листового стекла. Проект стоимостью 240 млн евро создаст более 300 рабочих мест и получит государственные льготы.
В Украине появится первый завод по производству высокотехнологичного листового стекла. Соответствующий меморандум о реализации проекта подписали компания NovaSklo и правительственный офис UkraineInvest.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики, пишет УНН.
Детали
Подписанный меморандум предусматривает предоставление правовой, консультативной, аналитической поддержки инвестору правительственным офисом с целью получения проектом специального статуса, что позволит претендовать: на налоговые и таможенные льготы, на возмещение государством части затрат на построенную инженерно-транспортную инфраструктуру и подключение к сетям.
Завод является проектом инвестиционной компании EFI Group. Его построят на Киевщине до 2028 года. Плановые инвестиции в проект составляют 240 миллионов евро, на предприятии будет создано уже в первый год более 300 новых рабочих мест
Кроме того, заместитель Министра экономики Украины Андрей Телюпа отметил, что Украина стремится, чтобы доля перерабатывающей промышленности в ВВП за ближайшие 10 лет выросла до 20% по стандартам ОЭСР. Это главная цель государственной политики «Сделано в Украине».
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