В Украине построят первый завод по производству высокотехнологичного стекла - Минэкономики

В Украине появится первый завод по производству высокотехнологичного листового стекла. Соответствующий меморандум о реализации проекта подписали компания NovaSklo и правительственный офис UkraineInvest.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики, пишет УНН.

Детали

Подписанный меморандум предусматривает предоставление правовой, консультативной, аналитической поддержки инвестору правительственным офисом с целью получения проектом специального статуса, что позволит претендовать: на налоговые и таможенные льготы, на возмещение государством части затрат на построенную инженерно-транспортную инфраструктуру и подключение к сетям.

Завод является проектом инвестиционной компании EFI Group. Его построят на Киевщине до 2028 года. Плановые инвестиции в проект составляют 240 миллионов евро, на предприятии будет создано уже в первый год более 300 новых рабочих мест