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В Україні можуть посилити контроль за виробництвом та обігом дієтичних добавок: про що йдеться

Київ • УНН

 • 18365 перегляди

Україна планує посилити регулювання дієтичних добавок, визначивши чіткі механізми їх виробництва та обігу, затвердивши переліки дозволених речовин та доз. Також документ посилює відповідальність за виробництво та реалізацію харчових доповнювачів, що не відповідають вимогам законодавства.

В Україні можуть посилити контроль за виробництвом та обігом дієтичних добавок: про що йдеться

Кабмін схвалив проект Закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення регулювання виробництва та обігу харчових доповнювачів". Документ пропонує посилити відповідальність за виробництво та реалізацію харчових доповнювачів, що не відповідають вимогам законодавства. Про це повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук, передає УНН.

Схвалено проект Закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення регулювання виробництва та обігу харчових доповнювачів". Законопроектом пропонується привести термін "дієтична добавка" у відповідність до вимог Директиви Європейського Парламенту та Ради від 10.06.2002 N 2002/46/ЄС "Про наближення законодавства держав-членів стосовно харчових добавок", зокрема, пропонується замінити термін "дієтична добавка" на термін "харчовий доповнювач"

 - написав Мельничук у Telegram.

Як вказали в МОЗ, через наявні прогалини в системі держконтролю недобросовісні суб’єкти господарювання припускаються зловживань, зокрема не здійснюють реєстрацію лікарських засобів та реалізовують їх під виглядом харчових доповнювачів (дієтичних добавок).

Серед порушень, що становлять загрозу для здоров’я, можуть бути:

  • наявність в харчових доповнювачах активних фармацевтичних інгредієнтів, у тому числі рецептурних, які можна використовувати виключно для виготовлення лікарських засобів;
  • відсутність у складі харчового доповнювача заявлених поживних речовин (білків, жирів, вуглеводів, вітамінів, мінеральних речовин);
  • невідповідність маркування харчових доповнювачів встановленим вимогам, зокрема зазначення, що вони мають лікувальний ефект.

В МОЗ вказали, що проєкт закону визначає чіткі механізми введення в обіг харчових доповнювачів, а також вимог до речовин, що можуть використовуватися для їхнього виробництва: вітамінів, мінеральних речовин та інших речовин з поживним або фізіологічним ефектом.

Згідно із документом, відомство зможе затвердити перелік таких речовин і максимально допустимі дози, дозволені до застосування у харчових доповнювачах. Також проєкт закону посилює відповідальність за виробництво та реалізацію дієтичних добавок)., що не відповідають вимогам законодавства.

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Крім того, встановлюється процедура надання повідомлень про введення в обіг харчових доповнювачів, ведення переліку таких повідомлень і розміщення їх на офіційному вебсайті Держпродспоживслужби. 

Проект закону визначає чіткі механізми введення в обіг харчових доповнювачів, а також вимог до речовин, що можуть використовуватися для їхнього виробництва: вітамінів, мінеральних речовин та інших речовин з поживним або фізіологічним ефектом. Вона також дозволяє МОЗ затвердити перелік таких речовин і максимально допустимі дози, дозволені до застосування у харчових доповнювачах. Також документ посилює відповідальність за виробництво та реалізацію харчових доповнювачів, що не відповідають вимогам законодавства.

Крім того, встановлюється процедура надання повідомлень про введення в обіг харчових доповнювачів, ведення переліку таких повідомлень і розміщення їх на офіційному вебсайті Держпродспоживслужби.

 Наразі є непоодинокі випадки, коли під виглядом БАДів реєструються лікарські засоби. Це вводить в оману споживача та несе ризики для здоровʼя людей. Тому маємо усунути наявні законодавчі прогалини, аби реєстрація та обіг і лікарських засобів, які проходять клінічні випробування й мають доведену ефективність, і біологічно активних добавок, які такої підтвердженої ефективності не мають, був чітко урегульований і жодні маніпуляції не були можливі.

- заявив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

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