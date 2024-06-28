В Украине могут усилить контроль за производством и оборотом диетических добавок: о чем идет речь

Кабмин одобрил проект Закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования регулирования производства и оборота пищевых дополнителей". Документ предлагает усилить ответственность за производство и реализацию пищевых дополнителей, которые не соответствуют требованиям законодательства. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, передает УНН.

Одобрен проект Закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования регулирования производства и оборота пищевых добавок". Законопроектом предлагается привести термин "диетическая добавка" в соответствие с требованиями Директивы Европейского Парламента и Совета от 10.06.2002 N 2002/46/ЕС "О приближении законодательства государств-членов относительно пищевых добавок", в частности, предлагается заменить термин "диетическая добавка" на термин "пищевой дополнитель" - написал Мельничук в Telegram.

Как указали в Минздраве, из-за имеющихся пробелов в системе госконтроля недобросовестные субъекты хозяйствования допускают злоупотребления, в частности не осуществляют регистрацию лекарственных средств и реализуют их под видом пищевых дополнителей (диетических добавок).

Среди нарушений, представляющих угрозу для здоровья, могут быть:

наличие в пищевых дополнителях активных фармацевтических ингредиентов, в том числе рецептурных, которые можно использовать исключительно для изготовления лекарственных средств;

отсутствие в составе пищевого дополнителя заявленных питательных веществ (белков, жиров, углеводов, витаминов, минеральных веществ);



несоответствие маркировки пищевых дополнителей установленным требованиям, в частности указание, что они имеют лечебный эффект.



В Минздраве указали, что проект закона определяет четкие механизмы введения в оборот пищевых дополнителей, а также требований к веществам, которые могут использоваться для их производства: витаминов, минеральных веществ и других веществ с питательным или физиологическим эффектом.

Согласно документу, ведомство сможет утвердить перечень таких веществ и максимально допустимые дозы, разрешенные к применению в пищевых дополнителях. Также проект закона усиливает ответственность за производство и реализацию диетических добавок, не соответствующих требованиям законодательства.

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Кроме того, устанавливается процедура предоставления сообщений о введении в обращение пищевых дополнителей, ведение перечня таких сообщений и размещение их на официальном веб-сайте Госпродпотребслужбы.

Проект закона определяет четкие механизмы введения в оборот пищевых дополнителей, а также требований к веществам, которые могут использоваться для их производства: витаминов, минеральных веществ и других веществ с питательным или физиологическим эффектом. Она также позволяет Минздраву утвердить перечень таких веществ и максимально допустимые дозы, разрешенные к применению в пищевых дополнителях. Также документ усиливает ответственность за производство и реализацию пищевых дополнителей, не соответствующих требованиям законодательства.

Кроме того, устанавливается процедура предоставления уведомлений о введении в оборот пищевых дополнителей, ведение перечня таких сообщений и размещение их на официальном веб-сайте Госпродпотребслужбы.

Сейчас есть нередкие случаи, когда под видом БАДов регистрируются лекарственные средства. Это вводит в заблуждение потребителя и несет риски для здоровья людей. Поэтому должны устранить имеющиеся законодательные пробелы, чтобы регистрация и оборот и лекарственных средств, которые проходят клинические испытания и имеют доказанную эффективность, и биологически активных добавок, которые такой подтвержденной эффективности не имеют, был четко урегулирован и никакие манипуляции не были возможны. - заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

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