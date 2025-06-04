Срібний призер чемпіонатів росії микола березніков загинув на війні в Україні. У 2013 році він здобув срібло на чемпіонаті росії з естафетного бігу.

Сили оборони України ліквідували російського срібного призера по легкій атлетиці миколу березнікова. Чоловік у лавах армії загарбників брав участь у бойових діях проти нашої держави, пишуть УНН з посиланням на російські "ЗМІ". Деталі російський легкоатлет микола березніков, який здобував срібло на чемпіонатах росії, загинув на війні в Україні - пишуть російські "ЗМІ". березніков народився в 1991 році. Окупант був родом з присілка черепаново новосибірської області росії. У 2013 році березніков ставав срібним призером серед молоді на дистанції 200 метрів. Того ж року він вигравав срібло чемпіонату росії з естафетного бігу і отримав звання майстра спорту. Доповнення FPV-підрозділ ГУР МОУ ліквідував начальника штабу батальйону "Шторм.Осетія" сергія мєльнікова та його водія. Операція була проведена за допомогою дронів на тимчасово окупованій території Запорізької області. Також ЗСУ ліквідували екс-захисника збірної росії олексія бугаєва, який пішов воювати в Україну замість відбування 9,5 років ув'язнення. Раніше його затримали за наркотики та засудили до колонії суворого режиму.