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росія блокує українську авіацію: від дезінформації до зриву постачань - як держава-агресор підриває стратегічну галузь
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17:36 • 3986 перегляди

росія блокує українську авіацію: від дезінформації до зриву постачань - як держава-агресор підриває стратегічну галузь

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В Україні ліквідовано російського призера з легкої атлетики миколу березнікова

Київ • УНН

 • 4696 перегляди

Срібний призер чемпіонатів росії микола березніков загинув на війні в Україні. У 2013 році він здобув срібло на чемпіонаті росії з естафетного бігу.

В Україні ліквідовано російського призера з легкої атлетики миколу березнікова

Сили оборони України ліквідували російського срібного призера по легкій атлетиці миколу березнікова. Чоловік у лавах армії загарбників брав участь у бойових діях проти нашої держави, пишуть УНН з посиланням на російські "ЗМІ".

Деталі

російський легкоатлет микола березніков, який здобував срібло на чемпіонатах росії, загинув на війні в Україні

- пишуть російські "ЗМІ".

березніков народився в 1991 році. Окупант був родом з присілка черепаново новосибірської області росії. У 2013 році березніков ставав срібним призером серед молоді на дистанції 200 метрів.

Того ж року він вигравав срібло чемпіонату росії з естафетного бігу і отримав звання майстра спорту.

Доповнення

FPV-підрозділ ГУР МОУ ліквідував начальника штабу батальйону "Шторм.Осетія" сергія мєльнікова та його водія. Операція була проведена за допомогою дронів на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Також ЗСУ ліквідували екс-захисника збірної росії олексія бугаєва, який пішов воювати в Україну замість відбування 9,5 років ув'язнення. Раніше його затримали за наркотики та засудили до колонії суворого режиму.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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