В Україні ліквідовано російського призера з легкої атлетики миколу березнікова
Київ • УНН
Срібний призер чемпіонатів росії микола березніков загинув на війні в Україні. У 2013 році він здобув срібло на чемпіонаті росії з естафетного бігу.
Сили оборони України ліквідували російського срібного призера по легкій атлетиці миколу березнікова. Чоловік у лавах армії загарбників брав участь у бойових діях проти нашої держави, пишуть УНН з посиланням на російські "ЗМІ".
Деталі
російський легкоатлет микола березніков, який здобував срібло на чемпіонатах росії, загинув на війні в Україні
березніков народився в 1991 році. Окупант був родом з присілка черепаново новосибірської області росії. У 2013 році березніков ставав срібним призером серед молоді на дистанції 200 метрів.
Того ж року він вигравав срібло чемпіонату росії з естафетного бігу і отримав звання майстра спорту.
Доповнення
FPV-підрозділ ГУР МОУ ліквідував начальника штабу батальйону "Шторм.Осетія" сергія мєльнікова та його водія. Операція була проведена за допомогою дронів на тимчасово окупованій території Запорізької області.
Також ЗСУ ліквідували екс-захисника збірної росії олексія бугаєва, який пішов воювати в Україну замість відбування 9,5 років ув'язнення. Раніше його затримали за наркотики та засудили до колонії суворого режиму.