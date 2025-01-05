На ТОТ Запоріжжя ліквідовано начальника штабу батальйону "шторм.осетія": деталі операції

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Київ • УНН

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FPV-підрозділ ГУР МОУ ліквідував начальника штабу батальйону "Шторм.Осетія" Сергія Мєльнікова та його водія. Операція була проведена за допомогою дронів на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Бійці FPV-підрозділу активних дій ГУР МОУ ліквідували начальника штабу батальйону окупантів "шторм-осетія" сергія "кама" мєльнікова та його водія. Передає УНН із посиланням на пресслужбу Головного управління розвідки України.

Деталі

Як повідомляється, розвідники Департаменту активних дій ГУР МО здобули оперативну інформацію, яка містила деталі маршруту і графіка пересування начальника штабу батальйону зс рф на тимчасово окупованій території Запорізької області. Була спланувана FPV-засідка для ватажка загарбників. 

Спершу оператори дронів майстерно перелякали водія автомобіля УАЗ "Патріот", в якому перебував мєльніков. Нажаханий російський шофер різко змінив траєкторію руху, машина вилетіла в кювет, а далі воєнні розвідники вдарили дроном-камікадзе у лобове.

- ідеться у дописі.

Таким чином, двох представників окупаційних збройних сил рф було знищено.

Нагадаємо

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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holovne-upravlinnia-rozvidky-ukrainaГоловне управління розвідки України
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