На ВОТ Запорожской области ликвидирован начальник штаба батальона "шторм.осетия": детали операции
Киев • УНН
FPV-подразделение ГУР МОУ ликвидировало начальника штаба батальона «Шторм.Осетия» Сергея Мельникова и его водителя. Операция была проведена с помощью дронов на временно оккупированной территории Запорожской области.
Бойцы FPV-подразделения активных действий ГУР МОУ ликвидировали начальника штаба батальона оккупантов «шторм-осетия» Сергея «кама» Мельникова и его водителя. Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главного управления разведки Украины.
Детали
Как сообщается, разведчики Департамента активных действий ГУР МО получили оперативную информацию, которая содержала детали маршрута и графика передвижения начальника штаба батальона ссс рф на временно оккупированной территории Запорожской области. Была спланирована FPV-засада для главаря захватчиков.
Сначала операторы дронов мастерски перепугали водителя автомобиля УАЗ «Патриот», в котором находился мельников. Напуганный российский шофер резко изменил траекторию движения, машина вылетела в кювет, а дальше военные разведчики ударили дроном-камикадзе в лобовое.
Таким образом, двух представителей оккупационных вооруженных сил рф было уничтожено.
Напомним,
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