На ВОТ Запорожской области ликвидирован начальник штаба батальона "шторм.осетия": детали операции

ukenru
Эксклюзив
Скалецкая: Минздрав должен действовать в пользу пациентов, а не монополий
 • 124510 просмотра

Скалецкая: Минздрав должен действовать в пользу пациентов, а не монополий

Король голый, но еще этого не осознал: как смена руководства налоговой уничтожила эру Гетманцева
 • 241826 просмотра

Король голый, но еще этого не осознал: как смена руководства налоговой уничтожила эру Гетманцева

Эксклюзив
Электромобили: прогрессивный вид транспорта или реальная угроза для здоровья?
 • 226155 просмотра

Электромобили: прогрессивный вид транспорта или реальная угроза для здоровья?

Эксклюзив
Четырехлетняя программа доступности в Броварах: как помогают людям с инвалидностью
 • 317602 просмотра

Четырехлетняя программа доступности в Броварах: как помогают людям с инвалидностью

Эксклюзив
Глава АРМА Дума должен взять на себя ответственность за проблемы, выявленные во время аудита - адвокат
 • 187492 просмотра

Глава АРМА Дума должен взять на себя ответственность за проблемы, выявленные во время аудита - адвокат

Эксклюзив
В Раде рассмотрят причины монополии на рынке повязок для людей-бабочек
 • 170237 просмотра

В Раде рассмотрят причины монополии на рынке повязок для людей-бабочек

Эксклюзив
Меньше, чем в прошлом году: в Киеве назвали количество рожденных в первый день нового года
 • 133116 просмотра

Меньше, чем в прошлом году: в Киеве назвали количество рожденных в первый день нового года

Эксклюзив
Миф о дешевых лекарствах в Европе: почему это не так? ВИДЕО
 • 121664 просмотра

Миф о дешевых лекарствах в Европе: почему это не так? ВИДЕО

"С Новым DDOS-ом": хакеры ГУР совершили кибератаку на российский нефтяной сектор
 • 134209 просмотра

"С Новым DDOS-ом": хакеры ГУР совершили кибератаку на российский нефтяной сектор

Украина прекратила транзит российского газа: как отреагировала Европа
 • 163053 просмотра

Украина прекратила транзит российского газа: как отреагировала Европа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
На Сумщине завершили спасательные работы после удара рф по многоэтажке

На Сумщине завершили спасательные работы после удара рф по многоэтажке

 • 30234 просмотра
В Запорожской области в рядах оккупантов участились этнические конфликты - "АТЭШ"

В Запорожской области в рядах оккупантов участились этнические конфликты - "АТЭШ"

 • 36092 просмотра
российские захватчики запускают чат-бот для проведения незаконных выборов на ВОТ Украины - Сопротивление

российские захватчики запускают чат-бот для проведения незаконных выборов на ВОТ Украины - Сопротивление

 • 33127 просмотра
"Мы смогли избежать прямого конфликта с россией" - Блинкен

"Мы смогли избежать прямого конфликта с россией" - Блинкен

 • 39843 просмотра
На Прикарпатье вся семья отравилась угарным газом

На Прикарпатье вся семья отравилась угарным газом

03:07 • 21546 просмотра
публикации
АРМА игнорирует выводы аудиторов: вместо устранения недостатков в Реестре арестованных активов будет новый дизайн

АРМА игнорирует выводы аудиторов: вместо устранения недостатков в Реестре арестованных активов будет новый дизайн

 • 130596 просмотра
Король голый, но еще этого не осознал: как смена руководства налоговой уничтожила эру Гетманцева

Король голый, но еще этого не осознал: как смена руководства налоговой уничтожила эру Гетманцева

 • 241833 просмотра
Molnlycke Health Care и "Орфанные заболевания Украины": монополия при поддержке общественных союзов

Molnlycke Health Care и "Орфанные заболевания Украины": монополия при поддержке общественных союзов

 • 146879 просмотра
Четырехлетняя программа доступности в Броварах: как помогают людям с инвалидностью

Четырехлетняя программа доступности в Броварах: как помогают людям с инвалидностью
Эксклюзив

 • 317608 просмотра
Православный календарь на 2025 год: даты больших праздников

Православный календарь на 2025 год: даты больших праздников

 • 214684 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Новый подкаст «The Telepathy Tapes» обошел Джо Рогана на Spotify

Новый подкаст «The Telepathy Tapes» обошел Джо Рогана на Spotify

 • 82033 просмотра
Дженнифер Лопес отдыхает на популярном горнолыжном курорте и позирует в бикини и сапогах

Дженнифер Лопес отдыхает на популярном горнолыжном курорте и позирует в бикини и сапогах

 • 87698 просмотра
Как выглядят заснеженные Карпаты: появились фото

Как выглядят заснеженные Карпаты: появились фото

 • 93236 просмотра
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить в ближайшее время: что посмотреть

5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить в ближайшее время: что посмотреть

 • 102354 просмотра
Меган Маркл запускает новую шоу-программу на Netflix в 2025 году

Меган Маркл запускает новую шоу-программу на Netflix в 2025 году

 • 105697 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

На ВОТ Запорожской области ликвидирован начальник штаба батальона "шторм.осетия": детали операции

На ВОТ Запорожской области ликвидирован начальник штаба батальона "шторм.осетия": детали операции

Киев  •  УНН

 • 1802 просмотра

Read in English

FPV-подразделение ГУР МОУ ликвидировало начальника штаба батальона «Шторм.Осетия» Сергея Мельникова и его водителя. Операция была проведена с помощью дронов на временно оккупированной территории Запорожской области.

Бойцы FPV-подразделения активных действий ГУР МОУ ликвидировали начальника штаба батальона оккупантов «шторм-осетия» Сергея «кама» Мельникова и его водителя. Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главного управления разведки Украины.

Детали

Как сообщается, разведчики Департамента активных действий ГУР МО получили оперативную информацию, которая содержала детали маршрута и графика передвижения начальника штаба батальона ссс рф на временно оккупированной территории Запорожской области. Была спланирована FPV-засада для главаря захватчиков. 

Сначала операторы дронов мастерски перепугали водителя автомобиля УАЗ «Патриот», в котором находился мельников. Напуганный российский шофер резко изменил траекторию движения, машина вылетела в кювет, а дальше военные разведчики ударили дроном-камикадзе в лобовое.

- говорится в заметке.

Таким образом, двух представителей оккупационных вооруженных сил рф было уничтожено.

Напомним,

ВСУ ликвидировали экс-защитника сборной россии алексея бугаева, который пошел воевать в Украину вместо отбывания 9,5 лет заключения. Ранее его задержали за наркотики и приговорили к колонии строгого режима.

В день рождения Буданова ГУР атаковал российский "региональный транспортный сервис": все серверы были выведены из строя4 янв. 2025, 12:26 • 65992 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Война
holovne-upravlinnia-rozvidky-ukrainaГлавное управление разведки Украины
ukrainaУкраина
zaporozheЗапорожье