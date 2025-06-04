В Украине ликвидирован российский призёр по лёгкой атлетике Николая Березников
Киев • УНН
Серебряный призер чемпионатов россии николай березников погиб на войне в Украине. В 2013 году он завоевал серебро на чемпионате россии по эстафетному бегу.
Силы обороны Украины ликвидировали российского серебряного призера по легкой атлетике Николая Березников. Мужчина в рядах армии захватчиков участвовал в боевых действиях против нашего государства, пишут УНН со ссылкой на российские "СМИ".
Детали
российский легкоатлет Николай Березников, который получал серебро на чемпионатах России, погиб на войне в Украине
Березников родился в 1991 году. Оккупант был родом из поселка Черепаново Новосибирской области России. В 2013 году Березников становился серебряным призером среди молодежи на дистанции 200 метров.
В том же году он выигрывал серебро чемпионата России по эстафетному бегу и получил звание мастера спорта.
Дополнение
FPV-подразделение ГУР МОУ ликвидировало начальника штаба батальона "Шторм.Осетия" Сергея Мельникова и его водителя. Операция была проведена с помощью дронов на временно оккупированной территории Запорожской области.
Также ВСУ ликвидировали экс-защитника сборной России Алексея Бугаева, который пошел воевать в Украину вместо отбывания 9,5 лет заключения. Ранее его задержали за наркотики и приговорили к колонии строгого режима.