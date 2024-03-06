В Україні дозволили підприємцям виготовляти номерні знаки для автівок - МВС
Київ • УНН
Україна дозволила приватним компаніям виготовляти номерні знаки, після подачі необхідних документів до Міністерства внутрішніх справ для затвердження та включення до реєстру.
В Україні дозволили компаніям різних форм власності займатись виробництвом номерних знаків для автомобілів. Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп’ятий, пише УНН з посиланням на пресслужбу МВС.
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У відомстві пояснюють, що на нормативному та технічному рівнях врегульовано можливість виготовлення номерних знаків суб’єктами господарювання різних форм власності.
За словами Драп’ятого, суб’єкти господарювання, які планують зареєструвати свою діяльність з виготовлення номерних знаків, мають подати до Головного сервісного центру МВС необхідний перелік документів.
Після погодження Головним сервісним центром МВС впродовж 5 днів, суб’єкта господарювання приєднують до відповідного Реєстру.
Після приєднання до Реєстру суб’єкта господарювання вони зможуть виготовляти номерні знаки на вибір особи з окремими буквено-цифровими комбінаціями із серіями ОА, ОВ, ОС, ОЕ, ОН, ОІ, ОК, ОМ, UB, UC, AG, AJ, DB, NA. Тобто процес присвоєння буквено-цифрової комбінації, виготовлення й видачі номерних знаків буде ще більш прозорим і позбавленим втручання посадових осіб
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Він також пояснив, що оскільки зміни було прийнято відносно нещодавно, то на сьогодні жоден суб’єкт господарювання не включений до Єдиного реєстру транспортних засобів.
Драп'ятий впевнений, що демонополізація та унормування ринку виготовлення номерних знаків сприятиме розвитку справедливої ринкової конкуренції, підвищенню зручності отримання адміністративних послуг.
Нагадаємо
Минулого року Кабінет міністрів України заборонив замовляти та виготовляти індивідуальні номерні знаки, які містять символіку, що асоціюється з повномасштабним вторгненням росії в Україну.