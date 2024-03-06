В Украине разрешили предпринимателям изготавливать номерные знаки для автомобилей - МВД

В Украине разрешили компаниям разных форм собственности заниматься производством номерных знаков для автомобилей. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Богдан Драпятый, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.

Детали

В ведомстве объясняют, что на нормативном и техническом уровнях урегулирована возможность изготовления номерных знаков субъектами хозяйствования различных форм собственности.

По словам Драпьятого, субъекты хозяйствования, которые планируют зарегистрировать свою деятельность по изготовлению номерных знаков, должны подать в Главный сервисный центр МВД необходимый перечень документов.

После согласования Главным сервисным центром МВД в течение 5 дней, субъекта хозяйствования присоединяют к соответствующему Реестру.

После присоединения к Реестру субъекта хозяйствования они смогут изготавливать номерные знаки на выбор лица с отдельными буквенно-цифровыми комбинациями с сериями ОА, ОВ, ОС, ОЕ, ОН, ОІ, ОК, ОМ, UB, UC, AG, AJ, DB, NA. То есть процесс присвоения буквенно-цифровой комбинации, изготовления и выдачи номерных знаков будет еще более прозрачным и лишенным вмешательства должностных лиц - объяснил заместитель министра внутренних дел Украины.

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Дополнение

Он также пояснил, что поскольку изменения были приняты относительно недавно, то на сегодня ни один субъект хозяйствования не включен в Единый реестр транспортных средств.

Драпятый уверен, что демонополизация и нормирование рынка изготовления номерных знаков будет способствовать развитию справедливой рыночной конкуренции, повышению удобства получения административных услуг.

Напомним

В прошлом году Кабинет министров Украины запретил заказывать и изготавливать индивидуальные номерные знаки, которые содержат символику, ассоциирующуюся с полномасштабным вторжением России в Украину.