В Украине разрешили предпринимателям изготавливать номерные знаки для автомобилей - МВД
Киев • УНН
Украина разрешила частным компаниям изготавливать номерные знаки, после подачи необходимых документов в Министерство внутренних дел для утверждения и включения в реестр.
В Украине разрешили компаниям разных форм собственности заниматься производством номерных знаков для автомобилей. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Богдан Драпятый, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.
Детали
В ведомстве объясняют, что на нормативном и техническом уровнях урегулирована возможность изготовления номерных знаков субъектами хозяйствования различных форм собственности.
По словам Драпьятого, субъекты хозяйствования, которые планируют зарегистрировать свою деятельность по изготовлению номерных знаков, должны подать в Главный сервисный центр МВД необходимый перечень документов.
После согласования Главным сервисным центром МВД в течение 5 дней, субъекта хозяйствования присоединяют к соответствующему Реестру.
После присоединения к Реестру субъекта хозяйствования они смогут изготавливать номерные знаки на выбор лица с отдельными буквенно-цифровыми комбинациями с сериями ОА, ОВ, ОС, ОЕ, ОН, ОІ, ОК, ОМ, UB, UC, AG, AJ, DB, NA. То есть процесс присвоения буквенно-цифровой комбинации, изготовления и выдачи номерных знаков будет еще более прозрачным и лишенным вмешательства должностных лиц
Патрульная полиция напомнила водителям о требованиях относительно номерного знака16 января 2024, 17:10 • 32096 просмотров
Дополнение
Он также пояснил, что поскольку изменения были приняты относительно недавно, то на сегодня ни один субъект хозяйствования не включен в Единый реестр транспортных средств.
Драпятый уверен, что демонополизация и нормирование рынка изготовления номерных знаков будет способствовать развитию справедливой рыночной конкуренции, повышению удобства получения административных услуг.
Напомним
В прошлом году Кабинет министров Украины запретил заказывать и изготавливать индивидуальные номерные знаки, которые содержат символику, ассоциирующуюся с полномасштабным вторжением России в Украину.
В Украине разрешили предпринимателям изготавливать номерные знаки для автомобилей - МВД
Украина разрешила частным компаниям изготавливать номерные знаки, после подачи необходимых документов в Министерство внутренних дел для утверждения и включения в реестр.
ГУР уничтожило FPV-дроном замаскированный российский комплекс "муром-п" вблизи границы: показали видео
Украинская разведка с помощью беспилотника уничтожила российский комплекс наблюдения стоимостью около 50 тысяч долларов и транспортное средство вблизи границы.
Премьер Швеции направляется в США накануне передачи документов о вступлении в НАТО
Премьер-министр Швеции посещает Вашингтон накануне передачи окончательных документов о членстве в НАТО для завершения двухлетнего процесса вступления Швеции в военный альянс.
россияне впервые применили по Сумской области кассетные авиационные бомбы
Россияне впервые применили кассетные бомбы в Сумской области 5 марта, а также заминировали с воздуха два населенных пункта.
Глава МАГАТЭ предостерег россию от перезапуска оккупированной Запорожской АЭС
Гендиректор МАГАТЭ предостерег россию от поспешного возобновления работы на оккупированной Запорожской атомной электростанции в Украине без проведения оценки безопасности, поскольку она находится в зоне активных боевых действий.
Германия заявила об участии в чешской инициативе по закупке боеприпасов для Украины
Германия выделит трехзначную миллионную сумму на поддержку чешской инициативы по закупке боеприпасов для Украины за пределами ЕС.
В оккупированном Бердянске ликвидировали коллаборантку, которая организовывала псевдовыборы рф
В оккупированном Бердянске погибла сотрудница коллаборантка, которая помогала россиянам организовывать псевдовыборы на захваченной территории Украины.
Обстрел рф Боровой на Харьковщине: количество пострадавших возросло до семи
В результате российского обстрела села Боровая в Харьковской области один человек погиб, еще семеро получили ранения, в том числе трое несовершеннолетних ребят.
Генпрокурор Костин назвал количество приговоров за военные преступления с начала вторжения рф
С начала вторжения украинские суды вынесли 81 приговор за военные преступления против россиян, причем 17 обвиняемых были осуждены лично.
Профильный комитет провел встречу с представителями ЕС, обсудили введение общей аграрной политики
Украинские законодатели обсудили земельную реформу и согласование аграрной политики с ЕС во время встречи с европейскими чиновниками в рамках подготовки к оценке членства Украины в ЕС.