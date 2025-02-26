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В США дитина померла від кору вперше за 10 років

В США дитина померла від кору вперше за 10 років

Київ  •  УНН

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У Західному Техасі від кору померла нещеплена дитина - перший летальний випадок у США за десятиліття. Спалах хвороби поширився на два штати, заразивши понад 130 осіб, переважно дітей.

Дитина в Західному Техасі померла від кору, це перший випадок смерті в США за останні 10 років. Спалах кору збільшився з кількох випадків до більш ніж 130 у двох штатах. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

Дитина, яка не була щеплена від хвороби, померла в лікарні.

За даними техаських чиновників, з початку лютого в Західному Техасі інфіковано щонайменше 124 людини, більшість з яких - діти.

У вівторок, 25 лютого, було оголошено про ще дев'ять випадків на сході Нью-Мексико, поблизу кордону зі штатом Техас, де спалах поширився приблизно на 10 округів.

Департамент охорони здоров'я штату Нью-Мексико попередив, що "оскільки кір дуже заразний, ймовірні додаткові випадки захворювання".

За даними Центрів з контролю і профілактики захворювань США, смертність від кору, який поширюється повітряно-крапельним шляхом при кашлі або чханні, становить від 1 до 3 смертей на кожну 1000 зареєстрованих випадків. Останній випадок смерті від кору в США був зафіксований у 2015 році.

Нагадаємо

В Україні за минулий рік зареєстрували 433 випадки кору - це майже в сім разів більше, ніж за аналогічний період 2023, коли було лише 65 хворих. Особливо тривожна ситуація серед дітей: на них припадає 84,2% випадків (365 хворих), а це вдесятеро більше, ніж торік (35 випадків). Найвразливіші - діти віком до 17 років, дорослі становлять 15,7% хворих. Летальних випадків зафіксовано не було.

В Україні різко зросла кількість хворих на кір: де фіксували спалахи та як захиститися05.02.25, 18:15 • 127101 перегляд

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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