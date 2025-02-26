В США ребенок умер от кори впервые за 10 лет
Киев • УНН
В Западном Техасе от кори умер непривитый ребенок - первый летальный случай в США за десятилетие. Вспышка болезни распространилась на два штата, заразив более 130 человек, преимущественно детей.
Ребенок в Западном Техасе умер от кори, это первый случай смерти в США за последние 10 лет. Вспышка кори увеличилась с нескольких случаев до более чем 130 в двух штатах. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
Ребенок, который не был привит от болезни, умер в больнице.
По данным техасских чиновников, с начала февраля в Западном Техасе инфицировано по меньшей мере 124 человека, большинство из которых - дети.
Во вторник, 25 февраля, было объявлено о еще девяти случаях на востоке Нью-Мексико, вблизи границы со штатом Техас, где вспышка распространилась примерно на 10 округов.
Департамент здравоохранения штата Нью-Мексико предупредил, что «поскольку корь очень заразна, вероятны дополнительные случаи заболевания».
По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, смертность от кори, которая распространяется воздушно-капельным путем при кашле или чихании, составляет от 1 до 3 смертей на каждую 1000 зарегистрированных случаев. Последний случай смерти от кори в США был зафиксирован в 2015 году.
Напомним,
В Украине за прошлый год зарегистрировали 433 случая кори - это почти в семь раз больше, чем за аналогичный период 2023 года, когда было всего 65 больных. Особенно тревожная ситуация среди детей: на них приходится 84,2% случаев (365 больных), а это в десять раз больше, чем в прошлом году (35 случаев). Самые уязвимые - дети в возрасте до 17 лет, взрослые составляют 15,7% больных. Летальных случаев зафиксировано не было.
В Украине резко возросло количество больных корью: где фиксировали вспышки и как защититься05.02.25, 18:15 • 127083 просмотра