В росії заявили, що Рубіо та Лавров поговорили телефоном

Глава МЗС росії Сергій Лавров провів телефонну розмову з державним секретарем Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал міністерства закордонних справ росії.

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Зазначається, що в суботу, 15 лютого відбулася телефонна розмова міністра закордонних справ росії сергія лаврова з Державним секретарем США Марко Рубіо.

В російському відомстві стверджують, що ініціаторами розмови виступили Сполучені Штати Америки.

Подробиці переговорів поки що не розголошують. Американська сторона також поки не робила офіційних заяв щодо змісту розмови.

Згідно з інформацією МЗС росії, глави зовнішньополітичних відомств домовилися підтримувати комунікації для вирішення проблем, які накопичилися у російсько-американських відносинах.

Позначено взаємний настрій на взаємодію з актуальної міжнародної тематики, у тому числі врегулювання навколо України, ситуації навколо Палестини та загалом на Близькому Сході та інших регіональних напрямках