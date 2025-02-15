В росії заявили, що Рубіо та Лавров поговорили телефоном
Київ • УНН
Відбулася телефонна розмова між главою МЗС росії лавровим та держсекретарем США Рубіо за ініціативою американської сторони. Сторони домовилися про регулярні контакти та підготовку зустрічі на найвищому рівні.
Глава МЗС росії Сергій Лавров провів телефонну розмову з державним секретарем Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал міністерства закордонних справ росії.
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Зазначається, що в суботу, 15 лютого відбулася телефонна розмова міністра закордонних справ росії сергія лаврова з Державним секретарем США Марко Рубіо.
В російському відомстві стверджують, що ініціаторами розмови виступили Сполучені Штати Америки.
Подробиці переговорів поки що не розголошують. Американська сторона також поки не робила офіційних заяв щодо змісту розмови.
Згідно з інформацією МЗС росії, глави зовнішньополітичних відомств домовилися підтримувати комунікації для вирішення проблем, які накопичилися у російсько-американських відносинах.
Позначено взаємний настрій на взаємодію з актуальної міжнародної тематики, у тому числі врегулювання навколо України, ситуації навколо Палестини та загалом на Близькому Сході та інших регіональних напрямках
У відомстві повідомили, що найближчим часом буде організовано зустріч експертів "для узгодження конкретних кроків щодо взаємного зняття перепон для роботи закордонних представництв росії та США".
"С.В.Лавров та М.Рубіо підтвердили готовність спільно працювати над відновленням взаємоповажного міждержавного діалогу у руслі заданої президентами тональності. Домовилися про регулярні контакти, у тому числі для підготовки російсько-американської зустрічі на найвищому рівні" - додали в МЗС рф.
Нагадаємо
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