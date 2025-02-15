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В россии заявили, что Рубио и Лавров поговорили по телефону

В россии заявили, что Рубио и Лавров поговорили по телефону

Киев  •  УНН

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Состоялся телефонный разговор между главой МИД россии Лавровым и госсекретарем США Рубио по инициативе американской стороны. Стороны договорились о регулярных контактах и подготовке встречи на высшем уровне.

Глава МИД россии Сергей Лавров провел телефонный разговор с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Марко Рубио. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал министерства иностранных дел россии.

Детали

Отмечается, что в субботу, 15 февраля состоялся телефонный разговор министра иностранных дел россии сергея лаврова с Государственным секретарем США Марко Рубио. 

В российском ведомстве утверждают, что инициаторами разговора выступили Соединенные Штаты Америки.

Подробности переговоров пока не разглашаются. Американская сторона также пока не делала официальных заявлений относительно содержания разговора.

Согласно информации МИД россии, главы внешнеполитических ведомств договорились поддерживать коммуникации для решения проблем, которые накопились в российско-американских отношениях.

Обозначен взаимный настрой на взаимодействие по актуальной международной тематике, в том числе урегулирование вокруг Украины, ситуации вокруг Палестины и в целом на Ближнем Востоке и других региональных направлениях

- говорится в сообщении министерства.

В ведомстве сообщили, что в ближайшее время будет организована встреча экспертов "для согласования конкретных шагов по взаимному снятию препятствий для работы зарубежных представительств россии и США".

"с.в.лавров и М.Рубио подтвердили готовность совместно работать над восстановлением взаимоуважительного межгосударственного диалога в русле заданной президентами тональности. Договорились о регулярных контактах, в том числе для подготовки российско-американской встречи на высшем уровне", - добавили в МИД рф.

Напомним

Госсекретарь США Марко Рубио провел разговор с главой МИД Украины Андреем Сибигой. Он подтвердил непоколебимую поддержку независимости Украины.

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Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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